Tin tức 24h qua: Nữ cựu đại uý công an từng gây náo loạn sân bay lãnh 7 năm tù

Thứ Bảy, ngày 24/09/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ cựu đại uý công an từng gây náo loạn sân bay lãnh 7 năm tù; Bão Noru rất mạnh, đi rất nhanh, dự báo chỉ còn khoảng 24 tiếng nữa sẽ vào Biển Đông... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ cựu đại uý công an từng gây náo loạn sân bay lãnh 7 năm tù

Ngày 24/9, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1983, quê Thanh Hoá, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” 7 năm tù. Các bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù.

Hình ảnh cựu nữ đại úy công an từng gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hiền, Hoàng và Thăng góp vốn khoảng 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge (tại Tôn Đức Thắng, Hà Nội) để kinh doanh đồ uống và bóng cười. Mỗi tháng cả nhóm trích từ doanh thu ra 31 triệu đồng cho Hiền để "quan hệ đối ngoại". Sau đó, nhóm này đẩy mạnh việc “gí bill”, dọa nạt, đánh đập nếu khách không trả tiền.

Theo tài liệu điều tra, từ 31/3/2021 đến 14/4/2021, nhóm của Hiền đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 84 triệu đồng.

Bị cáo Hiền từng công tác tại Công an quận Đống Đa. Ngày 11/8/2019, bị cáo đã gây ra vụ náo loạn ở Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Cũng vì sự việc này, Hiền đã bị Công an TP Hà Nội giáng hai cấp hàm từ đại úy xuống trung úy. Tiếp đó, Hiền bị Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng. Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội đã có quyết định xuất ngũ đối với Hiền.

Phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền ATGT ở phố đường tàu

Ngày 24/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức phát tờ rơi song ngữ Anh - Việt để tuyên truyền, nhắc nhở du khách và người dân thực hiện nghiêm quy định an toàn tại khu vực “Phố Cafe đường tàu”.

Cán bộ CSGT Hà Nội phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền, nhắc nhở an toàn đến người dân và du khách.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt được đơn vị nghiên cứu và đề xuất phát hành với nội dung tập trung và cảnh báo các nguy cơ khi du khách vui chơi, chụp ảnh trên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như khu vực đường sắt có tàu hoả chạy qua mỗi ngày.

Nội dung tờ rơi tuyên truyền phong phú khi giới thiệu, cập nhật những văn bản quy định pháp luật liên quan đến việc đóng cửa những quán xá mọc quanh khu vực trên.

Tàu Việt Nam cứu 9 người Trung Quốc trôi dạt trên biển

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9, ông Phạm Xuân Hoàng (SN 1979; ngụ phường An Thới) trong quá trình khai thác hải sản thì phát hiện 9 người trôi dạt trên biển tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý về hướng Tây. Ông Hoàng đã cứu 9 người này lên tàu và đưa họ vào cảng An Thới để trình báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Người Trung Quốc được ngư dân Việt Nam cứu trên biển đang làm việc với lực lượng biên phòng

8 người không có tư trang hành lý và giấy tờ cá nhân, 1 người có căn cước công dân Trung Quốc. 9 người này khai tất cả là người Trung Quốc, đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) sang Campuchia bằng tàu cá để khai thác hải sản, trên tàu có khoảng hơn 20 người.

Tàu xuất phát từ Trung Quốc vào ngày 11/9, đến khoảng 10 giờ ngày 22/9, khi tàu đến gần vùng biển Campuchia thì bị chìm và tàu cá của ông Hoàng cứu vớt, đưa vào Phú Quốc.

Bão Noru rất mạnh, đi rất nhanh, dự báo chỉ còn khoảng 24 tiếng nữa sẽ vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong vài giờ qua bão Noru đã tăng thêm 2 cấp, lên cấp 11 giật cấp 14. Ảnh mây vệ tinh cho thấy, bão đã có cấu trúc và tiếp tục mạnh thêm.

Hồi 16 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão Noru đang ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Khoảng chiều tối đến đêm 25/9, bão Noru sẽ vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Khi vào Biển Đông, bão số 4 sẽ di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, với vận tốc khoảng 30km/h nhắm thẳng về phía các tỉnh Trung Bộ và mạnh thêm.

Ở thời điểm hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định, bão Noru mạnh nhất trên Biển Đông có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Khu vực ảnh hưởng của tâm bão số 4 là từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Tượng đài Bà Triệu cao 36m bằng đồng ở Thanh Hoá có tổng mức đầu tư khoảng 256 tỉ đồng

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu (thuộc nhóm dự án số 4) theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình ngày 29/8.

Mẫu phác thảo thiết kế tượng đài Bà Triệu

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỉ đồng; vốn do một tập đoàn tài trợ khoảng 150 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025 (không quá 4 năm). Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nu-cuu-ai-uy-cong-an-tung-gay-nao-loan-san-bay-lanh-7...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nu-cuu-ai-uy-cong-an-tung-gay-nao-loan-san-bay-lanh-7-nam-tu-a571282.html