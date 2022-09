CSGT phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền an toàn trên “Phố Cafe đường tàu”

Ngày 24/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức phát tờ rơi song ngữ Anh - Việt để tuyên truyền, nhắc nhở du khách và người dân thực hiện nghiêm quy định an toàn tại khu vực “Phố Cafe đường tàu”.

Nội dung của tờ rơi mà lực lượng CSGT tuyên truyền đến du khách và người dân có nội dung:

“Kính thưa quý khách phố cà phê đường tàu ở Hà Nội là nơi có khung cảnh độc đáo, nhưng tiềm ẩn mối nguy hiểm cho an toàn giao thông đường sắt, lý do là đường ray xe lửa đi dọc khu vực vẫn hoạt động. Ngày 14/9, Thành Phố Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán cà phê đường tàu, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ vi phạm an toàn hành lang đường sắt.

Cán bộ CSGT Hà Nội phát tờ rơi song ngư tuyên truyền, nhắc nhở an toàn đến người dân và du khách.

Đoạn đường tàu chạy qua trung tâm thành phố, đặc biệt đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng với các quán cà phê trải dài 100m dọc tuyến đường sắt khổ hẹp trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, không gian ở đây rất nhỏ, không đủ chỗ cho du khách ngồi ăn, uống giữ khoảng cách với hành lang an toàn đường sắt và gây mất an toàn khi đoàn tàu chạy qua. Nhiều khách du lịch đã cố tình đi vào khu vực dựng rào chắn, nằm ngồi trên đường ray, chấp nhận rủi ro để chụp hình là điều hết sức nguy hiểm và vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật an toàn giao thông đường sắt Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho các du khách Phòng CSGT Hà Nội đề nghị mọi du khách đến thăm quan, du lịch tại Hà Nội không đến ăn uống, chụp hình tại “phố đường tàu”. Nghiêm cấm các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi và các hành vi khác trên đường sắt. Chúc quý khách có một chuyến du lịch an toàn và thú vị. Xin trân trọng cảm ơn!” - nội dung tờ rơi nêu rõ.

Ghi nhận, trong sáng nay, rất nhiều du khách khi được phát tờ rơi cập nhật tình hình “Phố Café đường tàu” đều vui vẻ chấp hành hướng dẫn của lực lượng cắm chốt tại khu vực trên, không bước qua hàng rào an ninh vào chụp ảnh lưu niệm, không tập trung đông người tại khu vực đường sắt giao với đường bộ trên phố Trần Phú, Điện Biên, Lê Duẩn. Nhiều du khách nước ngoài còn đề nghị chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ CSGT sau khi được tuyên truyền.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt được đơn vị nghiên cứu và đề xuất phát hành với nội dung tập trung và cảnh báo các nguy cơ khi du khách vui chơi, chụp ảnh trên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như khu vực đường sắt có tàu hoả chạy qua mỗi ngày. Nội dung tờ rơi tuyên truyền phong phú khi giới thiệu, cập nhật những văn bản quy định pháp luật liên quan đến việc đóng cửa những quán xá mọc quanh khu vực trên.

