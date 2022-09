Tin tức 24h qua: Hai hành khách nhuộm đen hơn 1 triệu USD mang ra nước ngoài trái phép

Thứ Sáu, ngày 16/09/2022 20:00 PM (GMT+7)

Hai hành khách nhuộm đen hơn 1 triệu USD mang ra nước ngoài trái phép, Đâm gục nam thanh niên giữa phố, cưỡng ép cô gái đi cùng lên ô tô... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hai hành khách nhuộm đen hơn 1 triệu USD mang ra nước ngoài trái phép

Vào ngày 15/9, qua kiểm tra trực quan từ hình ảnh soi chiếu hành lý, cán bộ hải quan thuộc Đội thủ tục hành lý xuất - Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nghi vấn và yêu cầu 2 người khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế.

Hình ảnh số ngoại tệ nhuộm đen được phát hiện

Qua kiểm tra cho thấy, mỗi hành khách mang theo một va li, trong đó mỗi va li có 6 cọc tiền USD phủ bằng hóa chất đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 USD).

Hai hành khách trên cho biết tên là T.C.T (sinh năm 1972) và N.K.V (sinh năm 1976), đều có quốc tịch Việt Nam.

Công an quận Tân Bình, TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ sập tường làm 11 người thương vong: Thi công chưa đúng thiết kế

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15/9, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới.

Vụ việc đã khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ sập tường khiến 11 người thương vong

Sáng 16/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định – cho biết, hiện trường vụ tai nạn cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Cụ thể, hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Nhưng khi các dầm chưa được liên kết thì lại tiếp tục xây tường, khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bức tường bị đổ sập, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Đâm gục nam thanh niên giữa phố, cưỡng ép cô gái đi cùng lên ô tô

Tối 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo cô gái thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm gục ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trong lúc nạn nhân đang di chuyển chở theo cô gái thì bất ngờ bị chiếc ô tô áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường. Lập tức, 1 đối tượng xuống xe ô tô từ ghế sau đã xông tới, dùng hung khí đâm gục nạn nhân rồi cưỡng ép cô gái đi cùng lên ô tô, rời khỏi hiện trường. Nam thanh niên bị đâm đã tử vong.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội.

Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thức (SN 1993, quê tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ hành vi Giết người.

Lực lượng công an cũng đã giải cứu thành công cô gái bị Thức ép lên xe ô tô. Tại cơ quan công an, Thức khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn tình cảm giữa Thức và 2 nạn nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

Trưa 16/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Ba bị can gồm Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, phụ trách địa bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam. Hai kiểm soát viên thị trường là Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc.

Cơ quan điều tra đang khám xét nơi làm việc. Ảnh: QH

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận ở La Gi, Bình Thuận.

Được biết, ông Thăng cùng hai cán bộ quản lý thị trường bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ của một số doanh nghiệp....

