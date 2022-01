Tin tức 24h qua: Nguyên nhân ban đầu vụ tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng 2 toa

Trùm giang hồ Hải 'bánh' ra tù; Nguyên nhân ban đầu vụ tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng 2 toa ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Trùm giang hồ Hải 'bánh' ra tù

Sáng 27/1, Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra tù sau 22 năm thụ án chung thân trong vụ án giết Dung Hà.

Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết Nguyễn Tuấn Hải đã hết thời hạn chấp hành án và ra tù. Thời gian thụ án, Hải rất ân hận về những tội mà bản thân đã gây ra và nhiều năm liền cải tạo tốt nên sớm được trở về cuộc sống bình thường.

Hải "bánh" khóc khi vừa ra khỏi cổng trại giam Xuân Lộc (Ảnh MXH)

Năm 2003, TAND TP HCM tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam trong vụ án xét xử Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng phạm. Tại phiên toà, Năm Cam và 5 bị cáo khác bị toà tuyên án tử hình.

Trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Tuấn Hải bị toà tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam.

Nguyên nhân ban đầu vụ tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng 2 toa

Vào khoảng 4h ngày 27/1, xe tải chở gỗ di chuyển theo hướng Phủ Lý – Hà Nội đi đến địa phận phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam đã tự đâm vào tôn hộ lan, đổ xuống đường tàu dẫn đến va chạm với tàu hỏa SE4 đang chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến tàu hoả đầu kéo D19E-946 bị lật đầu kéo, 2 toa phía sau (toa phát điện và toa bưu vụ) cũng trật bánh khỏi được ray.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại thời điểm tai nạn, trên tàu chở theo vài chục hành khách. Mặc dù sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn Đồng Văn - Phủ Lý bị gián đoạn, ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến tàu. Chuyến tàu SE7 dự kiến xuất phát sáng cùng ngày từ Hà Nội đã phải lùi lịch chạy.

Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tải buồn ngủ, điều khiển xe láng vào hộ lan, đổ xuống đường tàu đúng lúc tàu sắp đi qua. Thời điểm trước xảy ra tai nạn, lái xe đã nhảy ra dùng đèn pin vẫy báo hiệu cho tàu, lái tàu đã hãm phanh nhưng do khoảng cách quá gần nên vẫn va chạm. Sự cố khiến lái tàu bị thương.

Khai trừ đảng cựu chủ tịch Khánh Hòa

Ngày 27/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) vừa quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên từng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thuộc Thành ủy Nha Trang.

Ba đảng viên bị khai trừ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai- Sở TN&MT.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang, ba cựu lãnh đạo trên có vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền.

Trước đó, ngày 30/12/2021, các ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Trần Văn Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Y tế điều chỉnh đánh giá về cấp độ dịch COVID-19

Ngày 27/1, Bộ Y tế công bố 15.727 ca COVID-19 mới. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.196.351 ca, trong đó có 1.942.794 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 27/1, Bộ Y tế ban hành Quyết định 128 thay thế cho Quyết định 4800 ban hành trước đó về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/1. Bộ Y tế sẽ vẫn giữ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch như trước nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.

Tại TPHCM, Sở Y tế kiến nghị người nhập cảnh ở TP.HCM dương tính COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng sẽ được cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/2 (nhằm Mùng 1 Tết), mỗi quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ có ít nhất một điểm tiêm vắc-xin cố định. Người dân đang ở TP HCM, bất kể thường trú hay tạm trú, nếu có nhu cầu có thể đến tiêm vắc-xin ở bất kỳ điểm tiêm nào.

Xác cá voi gần 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Rạng sáng 27/1, người dân thôn Tiên Thắng, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa khi ra biển đánh bắt cá bất ngờ phát hiện xác cá voi đã mất phần đầu nên báo chính quyền địa phương.

Theo quan sát, phần xác cá dài hơn 7m, đường kính nơi rộng nhất khoảng 3m. Theo người dân nơi đây cho biết, ước trọng lượng nặng khoảng 10 tấn vì những chiếc máy cẩu bé không thể di chuyển được xác cá đi.

Ngư dân lập bàn thờ thắp hương trước khi di chuyển xác cá đi chôn lấp

Trên bờ biển, xác cá voi đang trong quá trình phân hủy, toàn thân màu trắng nhợt đang bốc mùi hôi thối. Sau khi đưa xác cá vào bờ, người dân đã làm lễ và phối hợp với chính quyền địa phương tìm phương án chôn lấp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

