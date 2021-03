Tin tức 24h qua: Người dân "đăng đàn" tìm CSGT Trạm Đa Phước gây xôn xao mạng xã hội

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Người dân "đăng đàn" tìm CSGT Trạm Đa Phước gây xôn xao mạng xã hội; Ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người dân "đăng đàn" tìm CSGT Trạm Đa Phước gây xôn xao mạng xã hội

Sáng 31/3, Đại uý Trần Xuân Sang (cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, TP HCM) xúc động khi hay tin tài xế được anh hỗ trợ mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu cách đây vài ngày đang tha thiết tìm để gửi lời cảm ơn đến anh.

Trước đó, ngày 28/3, tài xế Trần Luân (tài xế xe dịch vụ; ngụ Long An) nhận chở một bệnh nhân nguy kịch từ Cần Đước (Long An) lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do đây là giờ tan tầm, lưu lượng xe trên đường đông đúc, xe lại không được ưu tiên nên di chuyển rất khó khăn. Trong tình huống cấp bách, thấy chốt CSGT tại Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, anh đã xuống xe nhờ được giúp đỡ.

Bài đăng của tài xế Trần Luân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội

Và anh Luân đã được 3 chiến sĩ CSGT đã dùng mô tô đặc chủng, mở đèn ưu tiên dẫn ô tô chở bệnh nhân đến bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, do không kịp gửi lời cảm ơn chiến sĩ CSGT nên tài xế Trần Luân đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên facebook kèm một đoạn clip được cắt từ camera hành trình của xe.

Nhờ sự giúp đỡ của CSGT Trạm Đa Phước, tài xế Luân đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng 30 phút, nếu tự đi thì chắc chắn thời gian sẽ gấp đôi vì thời gian này xe lưu thông trên đường rất đông.

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân, tài xế Luân cho biết, hiện người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội

Sáng 31/3, Quốc hội đã chính thức bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với đa số phiếu tán thành.

Được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ sẽ là người thứ 12 giữ chức vụ này kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Sau ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Huệ cũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức

Cũng trong chiều nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau khi miễn nhiệm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình nhân sự để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

3 Phó chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Riêng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chưa miễn nhiệm kỳ họp này, vì nhân sự dự kiến thay thế chưa phải là đại biểu Quốc hội.

Ba nhân sự được đề cử bầu Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Uỷ ban TƯ. MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách và ông Nguyễn Khắc Định – Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà.

Sau khi trình nhân sự, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Sáng mai (1/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tài xế taxi dàn dựng clip “mẹ não cá vàng bỏ quên con trên xe”

Ngày 31/3, tài xế B.V.D (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh, tài xế taxi Mai Linh) cho biết, anh là người đăng tải clip “mẹ não cá vàng bỏ quên con trên xe” lên mạng xã hội để câu like sống ảo.

Theo lời anh D, khoảng 17h ngày 27/3 anh có nhận chở khách từ Vinhomes sang đường Nguyễn Gia Thiều. Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, chị khách không bế con xuống xe nên có nhờ anh trông hộ một lúc để xuống lấy đồ.

Anh D. và cháu bé ngồi trên xe taxi

Khi anh D. ngồi trên xe với bé anh đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách đã quên con trên xe.

Theo anh D, khi nhận thức được hành vi của bản thân là không đúng, anh đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé. Anh D. cũng thừa nhận không lường trước được hệ lụy của việc đăng tải clip lên mạng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của khách hàng. Nam tài xế hứa sẽ không tái phạm, nếu có, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện tại, anh D. đã đến làm việc với công ty và gia đình khách hàng, người này cho biết đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được tha thứ.

Đại diện taxi Mai Linh tại Bắc Ninh cho biết vụ việc là “sự hiểu nhầm”, tài xế chỉ muốn đùa nhưng không ngờ câu chuyện gây tiêu cực trên mạng xã hội. Hiện tại, đơn vị đang làm việc với tài xế và hành khách.

Kiểm đếm hồ sơ, tài sản để bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Theo văn bản chấp thuận của Thủ tướng và quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ GTVT ban hành tháng 12/2020, dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến 31/3/2021. Thực hiện mốc tiến độ trên, thời gian qua Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung toàn bộ nhân lực, thời gian để thực hiện những công việc còn lại của dự án.

Trong ngày đầu của quá trình bàn giao (31/3), đông đảo phóng viên báo chí được mời đi thực tế tuyến tàu đường sắt đô thị đầu tiên.

Để chuẩn bị công tác bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho UBND TP.Hà Nội, Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội thống nhất, từ hôm nay (31/3), giao Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro, đơn vị quản lý khai thác vận hành) bắt đầu tiến hành công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản. Công việc này dự kiến hoàn thành trong 3-4 tuần tới.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Hà Nội Metro cho biết, việc kiểm đếm hồ sơ, tài sản sẽ được thực hiện theo kế hoạch chung. Sau khi được bàn giao, dự án sẽ được hỗ trợ vận hành trong 1 năm bởi Liên danh các nhà thầu. Trong 15 ngày đầu vận, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ miễn phí cho hành khách đi tàu.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanguoi-dan-dang-dan-tim-csgttram-da-phuoc-gay-xon-xao-mang-xa-ho...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanguoi-dan-dang-dan-tim-csgttram-da-phuoc-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-5020213131958751.htm