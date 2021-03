Tin tức 24h qua: Đặt 10 bàn tiệc rồi "bỏ bom" cùng 10 thẻ cào điện thoại

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 20:21 PM (GMT+7)

Đặt 10 bàn tiệc rồi "bỏ bom" cùng 10 thẻ cào điện thoại; Xe rác lùi trúng công nhân, múc lên thùng ở Bình Dương... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe rác lùi trúng công nhân, múc lên thùng ở Bình Dương

Trưa 23/3 ông Đàm Thanh Tùng (44 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) là công nhân làm việc tại trạm trung chuyển rác phường Thuận Giao, TP. Thuận An. Trong lúc ông Tùng đang lúi húi ở phía sau chiếc xe thì bất ngờ bị xe rác lùi trúng và nằm bất tỉnh.

Tuy nhiên, tài xế xe chở rác không phát hiện nên điều khiển nút tự động khóa thùng rồi tiếp tục di chuyển đến trung tâm xử lý chất thải cách bãi trung chuyển khoảng 20km.

Công an Thuận An khám nghiệm hiện trường tại trạm trung chuyển rác

Trong lúc xe rác này đổ chất thải xuống để xử lý thì nhân viên tại trung tâm xử lý chất thải phát hiện một thi thể người biến dạng (chưa xác định được danh tính) nên trình báo công an địa phương.

Phải đến chiều tối cùng ngày, khi lực lượng chức năng điều tra vụ việc mới xác định được nạn nhân là ông Đàm Thanh Tùng nhân viên làm việc tại trạm trung chuyển rác, thuộc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

Công an TP. Thuận An cho hay, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu kết luận cuối cùng xác định đây là vụ án vô ý làm chết người sẽ khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Đặt 10 bàn tiệc rồi "bỏ bom" cùng 10 thẻ cào điện thoại

Khoảng 15 giờ ngày 17/3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0907924xxx tự xưng tên là Hoàng, cán bộ Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định gọi đến một quán nhậu trên địa bàn đặt 10 bàn tiệc vào lúc 17 giờ cùng ngày và nhờ chủ quán mua 10 card điện thoại có mệnh giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, không thấy người đặt tiệc đến, chủ quán dò hỏi lại mới biết mình bị "bỏ bom" và lừa lấy card điện thoại.

Thức ăn một nhà hàng được khách đặt tiệc rồi "bỏ bom"

Cùng ngày, đối tượng trên cũng gọi điện thoại đến một cơ sở cho thuê ô tô trên địa bàn huyện An Lão, tự xưng là cán bộ công an huyện rồi đặt lịch thuê xe và nhờ mua card điện thoại. Tuy nhiên, sau đó tài xế điều khiển xe đến điểm hẹn thì chẳng thấy vị "cán bộ công an" đâu...

Ngày 24/3, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan này với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cán bộ và nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời lưu ý người dân, khi có khách hàng đặt sản phẩm dịch vụ thì cần xác minh lại thông tin rõ ràng trước khi cung cấp dịch vụ.

Công khai xin lỗi cựu bí thư chi đoàn sau khi được minh oan 7 năm làm "kẻ cướp"

Đêm 19/1/2014, ôngBùi Minh Lý (lúc này là Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh) chạy xe máy từ nhà đến cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đón vợ ông đang học nghề làm tóc để về nghỉ Tết.

Không rõ lý do gì ông Lý trở thành đối tượng tình nghi đã thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của bà T. xảy ra trong đêm hôm đó và ông Lý bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Cướp giật tài sản".

Ông Lý đã được TAND quận Bình Thạnh xin lỗi công khai sau nhiều năm bị bắt oan

Ngày 2/7/2015, TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt ông Lý 3 năm tù giam. Sau đó, ông Lý kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm.

Ngày 1/6/2016, VKSND quận Bình Thạnh ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn là cho tại ngoại đối với bị can Lý. Ngày 31/7/2018, Công an quận Bình Thạnh ra các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lý.

Ngày 24/3/2021, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) tổ chức buổi công khai xin lỗi, minh oan để trả lại sự trong sạch cho ông Bùi Minh Lý.

Người mẹ 'đi tìm trái tim con trai' nhận được điện thoại của gia đình người nhận tạng

Ngày 24/3, bà Trương Thị Nhường (71 tuổi, ở Hải Dương), người mẹ lên mạng đăng tải thông tin tìm người nhận trái tim con trai cho biết, sáng nay gia đình người nhận trái tim của con trai bà hiến tặng đã liên hệ với bà qua điện thoại.

Vào tối 23/3, con gái của bà Nhường giúp bà kiểm tra tin nhắn trên điện thoại thì thấy có người nhắn tin, tự nhận là người thân của bệnh nhân được ghép tim, mong muốn gặp gỡ gia đình.

Các bác sĩ cúi đầu mặc niệm, tri ân người hiến tạng

Theo bà Nhường, người được ghép tim của con trai bà đang sống trong TP.Hồ Chí Minh. Vào tháng 9/2020, người phụ nữ 60 tuổi có ra Hà Nội khám bệnh và may mắn nhận tin có người hiến tim phù hợp. Sau phẫu thuật, gia đình bệnh nhân có tìm gặp người hiến tạng nhưng không có thông tin nên đành quay về.

Bà Nhường dự định sau Tết thanh minh bà sẽ vào TP. Hồ Chí Minh để tận mắt nhìn thấy sức khỏe người được ghép trái tim của con trai bà đang phục hồi.

Bà có mong muốn gia đình bệnh nhân không nhất thiết phải ra gặp bà, để bà vào đấy cho họ đỡ vất vả. Bà Nhường cũng nói với con trai bệnh nhân nếu gia đình khó khăn bà sẵn sàng giúp đỡ. Trước mắt, bà sẽ trò chuyện với bệnh nhân cho quen, khỏi bỡ ngỡ.

