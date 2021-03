Tin tức 24h qua: Nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch COVID-19 gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch COVID-19 gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng; Người về Hà Nội từ 4 địa điểm này ở Hải Dương phải cách ly đủ 14 ngày... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch COVID-19 gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa hoàn thành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (tiếp viên hàng không, sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sở Y tế TPHCM xác định thiệt hại từ việc gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỷ đồng, gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2. Ngoài ra còn có chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án... Tổng thiệt hại vật chất đến nay là hơn 4,475 tỷ đồng.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Dương Tấn Hậu. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị xử phạt hành chính đối với bà Đinh Thị Thu Thảo (Trạm trưởng Trạm y tế phường 2, quận Tân Bình) về hành vi không tổ chức cách ly đối với Dương Tấn Hậu theo đúng quy định.

Đối với Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Tuyết Nhi không biết mình mắc COVID-19 khi tiếp xúc với Dương Tấn Hậu, trong khi nội quy khu cách ly tập trung Vietnam Airlines chỉ quy định người được cách ly hạn chế ra khỏi khu cách ly và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong khu cách ly. Vì vậy, không đủ căn cứ xử lý hình sự với Văn Hậu và Tuyết Nhi.

Đối với Vietnam Airlines, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng, đơn vị này đã tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh.

Người về Hà Nội từ 4 địa điểm này ở Hải Dương phải cách ly đủ 14 ngày

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 3/3, Việt Nam có tổng cộng 1566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 873 ca.

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, các trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về Hà Nội từ 0h00 ngày 3/3 cần chủ động khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi; nếu phát hiện các triệu chứng của COVID-19 cần thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất.

Riêng đối với những người về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng, ngoài các biện pháp nêu trên, cần thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày. Trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày, trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại làm việc, học tập.

Còn tại TPHCM, người từ Hải Dương đến TP.HCM không phải cách ly tập trung sau khi địa phương này kết thúc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, người đến từ 16 xã, phường, thị trấn của Hải Dương còn trong danh sách địa phương có bệnh nhân COVID-19 khi đến TP.HCM vẫn được giám sát.

Trên đường về xã công bố kết luận thanh tra, thanh tra viên tử nạn vì TNGT

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 - 17h chiều 2/3, trên tuyến đường tỉnh 543D, thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

Anh V. là thanh tra viên Phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn cùng 2 người khác đi trên xe bán tải vào xã Na Ngoi để trao kết luận thanh tra. Trên đường đi không may gặp nạn, xe rơi xuống vực sâu khoảng 200m.

Vụ tai nạn khiến cán bộ thanh tra huyện Kỳ Sơn tử vong, 2 người còn lại chỉ bị thương nhẹ; xe bán tải hư hỏng nặng.

Bé gái bị người tình của mẹ xâm hại đã đi học, không muốn vào trung tâm bảo trợ xã hội

Ngày 3/3, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết, cháu B. bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại đã đi học trở lại từ hôm qua (ngày 2/3).

Hiện tại cháu B. không muốn vào trung tâm bảo trợ xã hội mà có nguyện vọng ở nhà bác cháu bé. Bà Loan cho hay, sau khi sự việc xảy ra, cháu B. bị sốc tâm lý vẫn tỏ ra ngại ngùng, sợ do nhiều người biết chuyện. Hiện chính quyền phải đưa cháu đi điều trị tâm lý, động viên và làm công tác tư tưởng cho cháu B. để cháu có thể đến trường học tập.

Hiện tại nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cũng đồ dùng học tập cho cháu B.

Cháu B. bị thâm tím khắp người

Trước đó, ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi, con gái của Huyền).

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanam-tiep-vien-vna-lam-lay-lan-dich-covid-19-gay-thiet-hai-hon-4...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quanam-tiep-vien-vna-lam-lay-lan-dich-covid-19-gay-thiet-hai-hon-44-ti-dong-5020213319583771.htm