Tin tức 24h qua: Nam công nhân ngã từ tầng 16 công trình tử vong, đồng nghiệp gọi Grab đưa thi thể về nhà

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Nam công nhân ngã từ tầng 16 công trình tử vong, đồng nghiệp gọi Grab đưa thi thể về nhà; Cây phượng cổ thụ đổ trong sân trường, 17 học sinh bị thương, 1 em tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nam công nhân ngã từ tầng 16 công trình tử vong, đồng nghiệp gọi Grab đưa thi thể về nhà

Khoảng 14 giờ 30 ngày 24/5, anh H.T.D (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình xây dựng tổ hợp căn hộ - khách sạn Condo 2 (số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, Đà Nẵng) thì bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Sau đó, những người thợ cùng nhóm phát hiện nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ôtô dịch vụ cùng đưa thi thể anh D.về nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xe ô tô đưa thi thể anh D. về giao cho gia đình ở Huế

Cho rằng phía đơn vị thi công có khuất tất, không báo chính quyền địa phương, chở thi thể ở cốp xe ô tô nên gia đình đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay trong đêm ngày 24/5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phân công lực lượng, thành lập đoàn công tác trực tiếp đến phường Thủy Xuân tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Qua xác minh ban đầu, công an kết luận, anh D. tử vong do đa chấn thương gồm: vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Cây phượng cổ thụ đổ trong sân trường, 17 học sinh bị thương, 1 em tử vong

Lúc 6h22 sáng 26/5, tại Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM, một cây phượng cổ thụ cao hơn 10m, thân to hai người ôm với cành lá um tùm bất ngờ bật gốc, đè trúng nhóm học sinh đứng bên dưới. Vụ việc khiến 18 nhiều học sinh bị thương, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Đến 9h cùng ngày, 1 em học sinh lớp 6 được thông báo là đã tử vong tại bệnh viện.

Sự cố đổ cây khiến 1 học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương.

Tại cuộc họp báo chiều nay, ông ông Trần Quang Bá - Quyền Chủ tịch UBND quận 3 thông tin về tình hình sức khỏe của 18 em bị nạn. Cụ thể, 4 em được chuyển về Bệnh viện Sài Gòn - ITO (1 em đã xuất viện; 3 em đã mổ xương vào trưa nay, sức khỏe ổn), 8 em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (5 em đã xuất viện; 3 em bị gãy tay chân, ảnh hưởng cột sống), 5 em được chuyển đến Bệnh viện quận 3 (tất cả đều đã xuất viện). Riêng trường hợp tử vong là em N.T.K. Khi chuyển vào Bệnh viện An Sinh, em K. trong tình trạng bị thương nặng và mất sau đó.

Cũng trong cuộc họp báo, thầy Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng nghẹn ngào nhận trách nhiệm: "Sự cố đáng tiếc xảy ra thì nhà trường không mong muốn, nhưng sự cố xảy ra rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Bản thân tôi là hiệu trưởng nhà trường thì phải chịu trách nhiệm chính. Tài sản trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý thì mình phải chịu trách nhiệm nên phóng viên đừng nói trách nhiệm cho đơn vị nào nữa".

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 26/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ên 327. Bệnh nhân 327 này là nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung nên không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh nhân 19 đã được cứu sống ngoạn mục sau ba lần ngừng tim.

Cũng trong ngày 26/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, dự kiến ngày mai (27/5), 3 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện này tiếp tục được công bố khỏi bệnh. Đặc biệt, đáng chú ý là bệnh nhân 19 (nữ, 63 tuổi, Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội). Đây là bác của bệnh nhân số 17. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 có thời gian điều trị dài ngày nhất ở nước ta. Bệnh nhân số 19 cũng là người nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này.

Phụ huynh học sinh lên tiếng về nghi vấn dàn dựng hình ảnh con gái đứng cổng trường

Liên quan đến sự việc một học sinh lớp 1 đứng ở cổng Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) vì đi học sớm, ngày 25/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh được cho là của học sinh này khi được mẹ đưa đến trường vào thời điểm xảy ra sự việc.

Ngày 26/5, bà Mai Thị Mùi mẹ của học sinh M.T.T.T. (lớp 1A1 Trường Tiểu học Quang Trung, Hải Phòng) thừa nhận clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh bà và con gái đến trường ngày 20/5 là đúng. Tuy nhiên, bà Mùi khẳng định bà không dàn dựng câu chuyện.

Bà Mùi chia sẻ với PV về sự việc.

Bà Mùi cho biết, ngày 20/5, bà chở con gái đi học vào trong sân trường bảo con đứng ở gốc cây vì hôm trước đi vào lớp sớm bị cô giáo phê bình. Tuy nhiên, cháu bé bảo với bà Mùi không đứng được ở đây, cho cháu ra ngoài cổng trường đứng. Theo bà Mùi, thấy con gái bảo chở ra cổng trường đứng nghĩ con ngày nào con cũng phải đứng ở đây sẽ rất khổ nên bà bảo con lên xe bà chở về nhà hàng xóm cũng có con học cùng trường nhờ cô này chở đi học đúng giờ.

Bà Mùi thừa nhận việc đăng thông tin là để con ở trường một lúc rồi quay lại như ban đầu là không đúng sự thật. Bà lý giải là do bà quá bức xúc, muốn chia sẻ để nhà trường biết đến và bố trí cho cháu một chỗ để chờ chứ không hề có mục đích làm hại nhà trường.

