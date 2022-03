Tin tức 24h qua: Đề xuất thay đổi tên gọi các hạng giấy phép lái xe

Tiến tới bình thường hoá với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu; Đề xuất thay đổi tên gọi các hạng giấy phép lái xe... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đề xuất thay đổi tên gọi các hạng giấy phép lái xe

Trong dự thảo về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phân loại GPLX thành 11 hạng, với các tên gọi có sự khác biệt so với hiện nay, gồm A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E và DE.

Trong đó, hạng A01 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh từ 50 cm3 đến 175 cm3. Hạng A2 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh trên 175 cm3 trở lên. Hạng A3 cấp cho người lái mô tô ba bánh.

Dự thảo lần sáu về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới về giấy phép lái xe.

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến chín chỗ kể cả chỗ của người lái xe; ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg… (không chia thành B1 và B2 như hiện nay).

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất người khuyết tật điều khiển phương tiện tham gia giao thông được cấp GPLX phù hợp với loại xe và tình trạng khuyết tật, thay vì được cấp hạng A1 như quy định hiện hành.

GPLX hạng A01, A2, A3 không thời hạn; GPLX hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; GPLX hạng C, D2, D, BE, CE, D2E, DE có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp.

Rà soát tài sản đất đai của Giám đốc CDC Đắk Lắk

Ngày 3/3, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và một số cá nhân của trung tâm này.

Văn phòng Đăng ký đất đai cho biết đang kiểm tra, rà soát để tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (hạn xử lý, trả lời trước ngày 10/3/2022).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tại Đắk Lắk tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền, chuyển tiền (giao dịch phát sinh nợ) đối với tài khoản của ông Trịnh Quang Trí. Đồng thời, thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông Trí phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến nay, để cơ quan điều tra có căn cứ ra lệnh phong tỏa tài khoản của Giám đốc CDC Đắk Lắk.

Theo tìm hiểu, hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra năm 2021 tại CDC Đắk Lắk, liên quan đến mua sắm kit test của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Thuyền trưởng vụ ca nô du lịch chìm nêu lý do tháo một số thiết bị trên tàu

Sáng 3/3, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị mà ông Lê Sen - thuyền trưởng ca nô QNa 1152 tự ý lấy ra khỏi ca nô sau tai nạn.

Theo đại tá Lai, khi lực lượng chức năng đưa ca nô gặp nạn vào bờ để giám định thì phát hiện các thiết bị trên tàu bị tháo ra. Qua xác minh, được biết thuyền trưởng Lê Sen đã tháo thiết bị đó vì sợ nước biển làm hỏng thiết bị.Thiết bị gồm bộ đàm, thông tin liên lạc, ra đa và thiết bị định vị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã yêu cầu người lái tàu không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Chiều 2/3, Cục Đường thủy nội địa cho biết, theo chứng nhận đăng kiểm, tàu cao tốc bị nạn (QNa 1152) được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển). Tuy nhiên, ca nô gặp nạn không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu.

Tiến tới bình thường hoá với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu

Ngày 3/3, Bộ Y tế công bố 118.780 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.878.220 ca, trong đó có 2.547.708 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng khẳng định lại việc kiểm soát hiệu quả và thực hiện nghiêm các công thức, phương châm phòng chống dịch đã được tổng kết. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

