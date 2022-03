Vụ chìm canô làm 17 người chết ở Cửa Đại: Yêu cầu lái tàu không đi khỏi nơi cư trú

Người dân TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cùng các tăng ni, Phật tử tập trung tại bãi biển Cửa Đại để tham dự lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân vụ chìm canô, cầu nguyện vong linh họ sớm siêu thoát.

Liên quan vụ chìm canô trên biển Cửa Đại (TP Hội An) khiến 17 người chết, ngày 3-3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã yêu cầu người lái tàu không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Trong sáng 3-3 (1-2 âm lịch), tại biển Cửa Đại, Ủy ban MTTQ TP Hội An phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP đã tổ chức lễ cầu siêu cho 17 khách du lịch tử vong trong vụ chìm canô trên vùng biển này.

Từ sáng sớm, rất đông người dân TP Hội An cùng các tăng ni, Phật tử đã tập trung tại bãi biển Cửa Đại để tham dự lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân, cầu mong vong linh các nạn nhân sớm siêu thoát.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hội An tổ chức lễ cầu siêu cho 17 khách du lịch tử vong trong vụ chìm canô

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn - trụ trì chùa Minh Giác, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hội An - cho biết các tăng ni, Phật tử tổ chức lễ cầu siêu nhằm xoa dịu nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân tử vong; cầu nguyện cho tất cả hương linh trong vụ tai nạn vừa qua được siêu thoát, đồng thời an ủi gia đình họ được an lành, vượt qua đau thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 26-2, canô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2 km, chiếc canô bất ngờ bị chìm khiến 17 người chết, 22 người may mắn được cứu sống.

Một số hình ảnh tại lễ cầu siêu:

