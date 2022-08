Tin tức 24h qua: 'Chốt' đề xuất người trúng đấu giá được giữ biển số đẹp khi bán ô tô

'Chốt' đề xuất người trúng đấu giá được giữ biển số đẹp khi bán ô tô; Bà Phương Hằng thừa nhận những phát ngôn trong các buổi livestream là đọc trên mạng... là những tin nóng nhất 24h qua.

'Chốt' đề xuất người trúng đấu giá được giữ biển số đẹp khi bán ô tô

Bộ Công an vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất người có nhu cầu đấu giá được chọn bất kỳ biển số nào trong kho biển số đấu giá của các tỉnh, thành phố để tham gia đấu giá biển số.

Bộ Công an đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Bộ Công an đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá.

Còn người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp

Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình.

Đảng ủy CDC chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CDC và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19.

Trụ sở CDC Quảng Bình

Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CDC; trách nhiệm tham mưu thuộc về các khoa, phòng chức năng và các cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm trong công tác thẩm định giá, quyết toán kinh phí thuộc về Sở Tài chính; trách nhiệm thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về Sở Y tế và các cá nhân có liên quan.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Đảng ủy CDC kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CDC Quảng Bình.

Bà Phương Hằng thừa nhận những phát ngôn trong các buổi livestream là đọc trên mạng

Ngày 18/8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra, hồi tháng 3-2021, bà Hằng (lúc đó là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) thông qua các trang mạng xã hội tổ chức các buổi livestream thu hút hàng ngàn người theo dõi, bình luận.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trong các buổi phát trực tiếp, bà Hằng có những phát ngôn về đời tư của một số cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người.

Tại cơ quan điều tra, bà Hằng khai những thông tin mình phát đi trên các buổi livestream là lấy trên báo, trên mạng… chứ không có căn cứ chứng minh.

Cơ quan điều tra nhận định những phát ngôn của bà Hằng đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Bộ GTVT có thứ trưởng mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20-2-1974, tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kỹ thuật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Danh Huy giữ chức thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Tân Thứ trưởng Bộ GTVT từng có nhiều năm công tác trong ngành giao thông và trải qua nhiều vị trí, như: Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng - Trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (PPP) từ tháng 3-2014, đến tháng 1-2020 ông quay trở lại Vụ Kế hoạch - Đầu tư giữ chức vụ trưởng .

Lãnh đạo Bộ GTVT hiện nay ngoài Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, còn có các thứ trưởng: Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Danh Huy.

