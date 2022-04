Tin tức 24h qua: Bợm nhậu nói "100 triệu cũng nộp, yêu cầu CSGT chứng minh vi phạm nồng độ cồn"

Bợm nhậu nói "100 triệu cũng nộp, yêu cầu CSGT chứng minh vi phạm nồng độ cồn" ;Băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bợm nhậu nói "100 triệu cũng nộp, yêu cầu CSGT chứng minh vi phạm nồng độ cồn"

Tối 1/4, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn quốc tế dưới chân cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM).

Tại đây, CSGT đã đón lõng 1 "bợm nhậu" vi phạm nồng độ cồn vượt mức "kịch khung" 2,5 lần đang lái ôtô hướng từ Bình Dương về TP HCM. Cụ thể, tài xế B.V.K (SN 1978; quê Bình Định) có nồng độ cồn trong người lên tới 1,058 mg/l khí thở.

Ông K. nài nỉ CSGT.

Nài nỉ bất thành, ông K. thay đổi thái độ: "100 triệu đồng cũng đóng nhưng sếp phải chứng minh kết quả này" - người đàn ông khăng khăng. Sau gần 1 giờ "cù nhây", ông K. mới đồng ý ký vào biên bản và cùng CSGT về trụ sở để hoàn tất thủ tục tạm giữ phương tiện.

Truy tìm người tung clip, thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi chung cư tử vong

Chiều 2/4, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

Theo Cục PTTH và TTĐT, đơn vị cũng đề nghị các cơ quan báo chí không đăng tải clip và nguyên văn lá thư, không xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Bởi đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư, quyền trẻ em và thiếu tính nhân văn.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm người tung clip và bức thư tuyệt mệnh.

Trước đó, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông) nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống. Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi, sống ở một căn hộ tầng 28 tòa V1. Hiện M. hiện là học sinh trường THPT Amsterdam Hà Nội. Rạng sáng 1/4, M. trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Trước khi nhảy lầu, N.M. có để lại thư tuyệt mệnh.

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan

Hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) từ khoảng 4h sáng ngày 2/4, với mật độ khá dày, cây cối đang độ đâm trồi, nở hoa được băng giá bám trắng tạo nên một khu cảnh đẹp như bên trời Âu. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt băng giá này là do miền Bắc vừa hứng một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi xuống dưới 12 độ C, do đó, vùng núi cao có thể xuống âm độ C.

Còn tại miền Trung, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển, sau kết hợp với không khí lạnh nên các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Ông Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá, đây là đợt mưa dị thường, vượt kỷ lục trong nhiều năm (khi so sánh các đợt mưa trong tháng 3).

Tuần tới, người dân sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19

Ngày 2/4, Bộ Y tế công bố 65.616 ca nhiễm COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.708.545 ca, trong đó có 7.710.537 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tuần tới, người dân sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vắc-xin được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-Covid.

Trên chứng nhận này bao gồm 11 thông tin, đầy đủ các thông tin của người tiêm chủng gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; số mũi tiêm đã nhận; ngày tiêm; liều số; vắc-xin; sản phẩm vắc-xin; nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc-xin; mã số của chứng nhận.

