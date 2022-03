Nóng trong tuần: Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Bà Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội để thông tin xuyên tạc... là những tin nóng nhất tuần qua.

Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang vừa có thông tin về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi. Theo đó, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá nhiều vụ án lớn

Như vây, Đại tá Đinh Văn Nơi hiện vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để các tổ chức và nhân dân cung cấp những thông tin liên quan an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bà Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội để thông tin xuyên tạc

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Quá trình khám xét 6 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng từ tối 24/3 đến rạng sáng 25/3, Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Quá trình công an khám xét đại diện gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng cũng có mặt để chứng kiến. Sau khi khám xét xong, công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM khẳng định bà Hằng thường xuyên thực hiện các buổi livestream trên Facebook, Youtube phát tán những thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Công an TPHCM đã xác định bà Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng.

Cơ quan điều tra đã mất nhiều tháng để thu thập thông tin, phân tích những vi phạm của bà Hằng. Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã 4 lần mời bà Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo nhưng bà Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành.

Thấy nam thanh niên nằm bất động bên đường, tài xế nhận là người gây tai nạn nhờ dân giúp đỡ

Anh Nguyễn Văn Lực là tài xế container, ở Hải Dương cho biết, rạng sáng ngày 12/3, anh điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Hải Phòng đi Phú Thọ trên quốc lộ 5. Khi đi đến đoạn qua quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng anh phát hiện anh Đỗ Thế Anh (23 tuổi, ở Hải Phòng) nằm bất động bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo anh Lực, thấy anh Thế Anh bị tai nạn mất rất nhiều máu nên đã dừng xe để nhờ người cùng cứu giúp đưa người bị nạn đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi anh vẫy nhưng nhiều xe chạy vụt qua, không có ý định giúp đỡ.

Anh Lực cho hay, đứng một lúc lâu không có ai giúp đỡ, anh Lực liền nhận bản thân là người gây tai nạn để nhờ một người đàn ông khác giúp đỡ. May mắn, người này đã hỗ trợ anh Lực đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phó chủ tịch UBND TP.Từ Sơn và Phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh bị bắt

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất tại TP Từ Sơn.

Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Từ Sơn. Ảnh: tuson.bacninh.gov.vn.

Liên quan đến sai phạm tại dự án đấu giá đất kinh doanh dịch vụ phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, một nguồn tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của Sở này.

Các sai phạm của những cá nhân trên được xác định xảy ra tại thời điểm còn là lãnh đạo Phòng Quản lý giá và công sản của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Người mẹ dùng ghế, dép đánh con bị cách ly khỏi con gái

Chiều 23/3, ngay sau khi nhận được thông tin một cháu bé học lớp 6 bị mẹ ruột đánh đập tại nhà ở phường 5, lãnh đạo quận Phú Nhuận, TP HCM đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc.

Tổ công tác xác định người mẹ trong clip dùng ghế, dép... đánh con là bà Lê Trần Huyền T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), cháu bé tên là K. (con ruột bà T. hiện đang học lớp 6). Theo các bác sĩ tại bệnh viện, hiện cháu K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt; còn đau ít vùng đầu bên trái và bị xây xước nhẹ một số vùng trên cơ thể.

Hình ảnh bà T. đánh đập con gái ruột gây bức xúc dư luận - ảnh cắt từ clip

Bước đầu, công an xác định do nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên bà T. đã dùng ghế nhựa, dép đánh con mình. Quá trình làm việc với công an, bà T. cũng thừa nhận do áp lực kiếm tiền, bản thân hay nổi nóng nên thường xuyên la mắng cháu K.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm thời cách ly bà T. với cháu K. để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Cháu K. cũng được giao cho người dì ruột chăm sóc, cam kết không để người mẹ tiếp tục có hành vi bạo hành.

Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 17 quốc gia công nhận

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.003.762 ca, trong đó có 5.349.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 116.330 ca/ngày.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, biểu mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 17 quốc gia công nhận.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM họp với chuyên gia đánh giá lại tình hình dịch Covid-19, từ đó trình UBND TP kế hoạch phòng chống dịch trong điều kiện mới.

Theo hướng, cho phép F1 thuộc diện cần theo dõi, đã tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 có thể quay trở lại làm việc, học tập, bình thường. Riêng đối với các F0 dù là tiêm đủ 3 mũi vaccine và tái nhiễm lần 2 vẫn phải thực hiện cách ly 7 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

