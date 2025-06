Mưa lớn khiến 1 người chết, nhiều nơi bị ngập nặng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ ở nhiều khu vực trên cả nước từ ngày 20/1. Theo đó, từ 19h00 ngày 20/6 đến 11h00 ngày 21/6, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang đã có mưa rất to, đặc biệt là Thái Nguyên có mưa rất to, có mưa từ 150-250mm; một số trạm mưa rất lớn như: Hòa Thượng (Thái Nguyên) 268mm, Bình Sơn (Thái Nguyên) 267mm, Thần Sa (Thái Nguyên) 260mm; Vạn Mai (Hòa Bình) 255mm; Khuôn Hà (Tuyên Quang) 226mm, Tiên Nguyên (Hà Giang) 220mm; Yên Hân (Bắc Kạn) 157mm.

Trong đó tại trạm Bình Sơn (TP. Sông Công - Thái Nguyên) mưa 67mm/01h (1h-2h ngày 21/6); Hóa Thượng (Đồng Hỷ - Thái Nguyên) mưa 67mm/1h (9-10h ngày 21/6). Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang mưa.

Thái Nguyên ngập úng nặng do mưa lớn.

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông Cầu đang lên nhanh; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2, mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu ở dưới mức báo động 1. Mưa lũ khiến nhiều địa phương thiệt hại nặng nề.

Tại Bắc Kạn, ngày 20/6 trên địa bàn xã Mỹ phương, huyện Ba Bể đã có mưa lớn gây ra sạt lở đất vùi lấp 1 nhà, làm 1 người chết, nạn nhân là bà Bế Thị Cát, SN 1976 (thời gian khoàng 21h40 ngày 20/6). Hiện địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và đang tiếp tục tổng hợp các thiệt khác.

Tại TP Thái Nguyên, 19 phường/xã bị ngập cục bộ tại một số vị trí và các tuyến đường (Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8 bị ngập từ 0,3-1m; riêng xã Thịnh Đức đã di dời 38 hộ dân khu vực bị ngập sâu gần 2m đến nơi an toàn.

Tại TP Phổ Yên (Thái Nguyên), khu vực dân cư xóm 3, xã Phúc Tân bị ngập sâu, chia cắt, ngập sâu gần 2m, hiện đang di dời. TP Sông Công (Thái Nguyên), xã Bình Sơn (khu vực hạ du hồ Ghềnh Chè) di dời 96 hộ dân bị ngập sâu từ 2-3m đến nơi an toàn.

Hiện địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt, các khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn; đang tiếp tục theo dõi, cập nhật và sẽ có báo cáo cụ thể,

Tại Tuyên Quang, mưa lũ làm 16 nhà bị ngập (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình), một số diện tích lúa bị thiệt hại. Sạt lở tại khu vực đèo Kéo Nàng, huyện Lâm Bình và một số tuyến đường liên xã huyện Lâm Bình gây ách tắc cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý người dân cần cảnh giác cao độ rủi ro mưa lớn, dông, lũ quét và sạt lở đất từ chiều 21/6 đến ngày 22/6. Mưa lớn xuất hiện ở vùng núi, trung du Bắc Bộ. Mưa dông cục bộ, lốc sét và mưa đá ở đồng bằng Bắc Bộ – Tây Nguyên – Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo những giờ tới từ trưa nay 21/6 đến đêm mai 22/6 dự báo có mưa to, có nơi mưa rất to (trên 250mm). Mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ nên người dân phải rất thận trọng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ven suối; Ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, tài sản, tính mạng bị đe dọa nếu không phòng tránh kịp thời.

Người dân cần theo dõi tin cảnh báo thời tiết thường xuyên; Hạn chế đi lại khi mưa to, dông sét; Kiểm tra, gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây lớn; Không trú dưới cây to, gần sông suối khi trời mưa; Nhắc nhở trẻ em, người già tránh nơi nguy hiểm; Tra cứu bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại: 🔗 https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn