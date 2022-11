Tin tức 24h qua: Biển xe ngũ quý 9 siêu VIP ở Hà Nội đã có chủ

Biển xe ngũ quý 9 siêu VIP ở Hà Nội đã có chủ

Ngày 11/11, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao biển số 29C1 – 999.99 cho chủ xe máy tại trụ sở công an quận vào sáng cùng ngày.

Chủ nhân của chiếc xe trên là chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo anh Thanh, em trai chị Thuỷ, vào khoảng 9h sáng nay, anh đi cùng chị gái đến công an quận Hoàn Kiếm để đăng ký và bấm biển cho chiếc xe máy Wave Alpha. Tại đây, chị Thủy đã may mắn bấm trúng biển số 29C1 – 999.99.

Anh Thanh và biển số xe ngũ quý 9 mà chị gái anh bấm được.

Anh Thanh cũng cho biết thêm, sau khi bấm trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều gọi điện cho chị gái anh hỏi mua xe và trả giá, đã có người trả hơn 1,6 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe nhưng chị của anh chưa đồng ý.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Quốc hội quyết nghị từ ngày 1-7-2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 của Bộ Chính trị.

Cựu chủ tịch AIC hối lộ Cựu chủ tịch, bí thư Đồng Nai 28 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với 8 bị can.

Bà Nhàn và các bị can đang trốn truy nã.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Bộ Công an đề nghị truy tố Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, được xác định có vai trò lớn trong vụ án song thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố thì bị can này đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo kết luận, cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh đã nhận số tiền "bôi trơn" không hề nhỏ để Công ty AIC dễ dàng trúng các gói thầu. Theo đó, bị can Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái đã nhận hối lộ mỗi người hơn 14 tỉ đồng từ bà Nhàn.

Công an mời hai tài xế vụ cầm hung khí doạ người trên cao tốc lên làm việc

Khoảng 15h ngày 10/11, anh Trần Hồ Kiệt điều khiển ô tô mang BKS 51G - 54.52 chở khách chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từ hướng miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xe khách 29 chỗ mang biển số 63B - 011.62 va chạm với xe của anh.

Tài xế xe khách 29 chỗ ngồi cầm hung khí hăm dọa lái xe 7 chỗi ngồi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sau đó, tài xế xe khách chạy vượt lên trên chặn đầu xe của anh Kiệt rồi lấy trong xe ra một thanh kim loại giống kiếm Nhật bước tới đập cửa kính và có hành vi hăm dọa anh Kiệt. Quá lo sợ, anh Kiệt cố thủ trong xe và dùng điện thoại di động quay lại những hành động của tài xế xe khách và đăng tải lên mạng xã hội.

Chiều 11/11, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an) đã mời 2 lái xe này lên làm việc. Bước đầu xác định tài xế xe khách 29 chỗ ngồi tên Hợi, điều khiển ô tô mang BKS 63B - 011.62 thuộc nhà xe Duy Quý, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

