Tin tức 24h qua: Người “chi 20 tỉ đồng để điều chuyển giám đốc công an tỉnh” lĩnh án tù

Người “chi 20 tỉ đồng để điều chuyển giám đốc công an” lĩnh án tù

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 4/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) mức án 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các đồng phạm giúp sức cho vợ chồng Mãnh cũng bị tuyên các mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Mãnh tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Từ năm 2018, vợ chồng Mãnh lập công ty kinh doanh các loại phụ tùng xe gắn máy và dầu nhớt.

Quá trình kinh doanh, Mãnh đến chợ Tân Thành và chợ Kim Biên (TP.HCM) để mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt giả, rồi đem về đóng gói, bán ra thị trường với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10% - 15% để thu lợi.

Để thực hiện, Mãnh thuê in các tem, nhãn, vỏ hộp giả các thương hiệu lớn.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng 6/2019 - 3/2021, vợ chồng Mãnh, Thi nhiều lần mua nhớt, phụ tùng xe gắn máy giả với số lượng lớn có giá trị tương đương hàng thật là gần 780 triệu đồng đem về công ty đóng gói, dán tem giả bán ra thị trường thu lợi khoảng 300 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, công an còn phát hiện từ năm 2018 – 3/2021, Mãnh không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng. Qua đó, trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mãnh khai bị một nhóm đối tượng lừa đảo, yêu cầu chi 20 tỷ đồng để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác để Mãnh dễ làm ăn.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Cầm Bá Xuân (SN 1965), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam ông Cầm Bá Xuân

Theo công an, từ năm 2013-2014, thời điểm ông Xuân là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, vì muốn tạo điều kiện cho Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, nên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ngọc Phụng điều chỉnh quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng 5.000 m2 đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

Hành vi của ông Cầm Bá Xuân đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân cũng về tội danh trên.

Xe chở hai nữ sinh rơi xuống sông, 1 em tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 4/11, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nữ sinh không may tử vong do tai nạn giao thông.

Trước đó, vào chiều 3/11, em T.V.A. (ngụ phường 6, TP Cà Mau) điều khiển xe máy đến nhà em L.T.H.V. (ngụ xã Hòa Thành) để cùng đến trường. Cả hai là học sinh lớp 9 tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, xe mất lái và rơi xuống sông. T.V.A. cùng phương tiện được người dân đưa lên bờ ngay khi phát hiện. Còn thi thể nữ sinh L.T.H.V. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 20m.

Khởi tố vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương

Hiện trường vụ việc

Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về vụ 3 cô con gái mang xăng đến phóng hoả đốt nhà mẹ đẻ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để điều tra vụ việc phóng hoả, đốt nhà xảy ra tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990) mang 1 can xăng đến nhà bà Đ.

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền phòng khách rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, bà Đ., Điểm, Định, Đưa bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-chi-20-ti-ong-e-ieu-chuyen-giam-oc-cong-an-tinh...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-chi-20-ti-ong-e-ieu-chuyen-giam-oc-cong-an-tinh-linh-an-tu-a578715.html