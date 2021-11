Tin tức 24h qua: Bắt Tổng giám đốc Thuduc House

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Bắt Tổng giám đốc Thuduc House; Bà Phương Hằng làm việc với công an về đơn tố giác bà Đậu Ngọc Diệp... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt Tổng giám đốc Thuduc House

Ngày 25/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử. Dũng móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House) và 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng.

Bà Phương Hằng làm việc với công an về đơn tố giác bà Đậu Ngọc Diệp

Sáng 25/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Đội điều tra tổng hợp - Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm việc về việc tố giác bà Đậu Ngọc Diệp có hành vi vu khống bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc theo lời mời của Công an TP Biên Hòa

Trước đó, trên youtube có xuất hiện tài khoản Diệp Đậu (tên thật là Đậu Ngọc Diệp) đăng tải nhiều clip liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Cho rằng bà Diệp vu khống, nhục mạ, bà Hằng đã tố giác đến Công an TP Biên Hòa. Nhận đơn tố giác, Công an TP Biên Hòa đã mời bà Diệp lên làm việc.

Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung hầu tòa vụ chế phẩm Redoxy-3C

Ngày 25/11, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (công ty thoát nước), và Nguyễn Trường Giang, giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào ngày 10/12/2021.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chỉ huy xử lý môi trường cá chết trắng Hồ Tây ngày 3-10-2016

Theo đó, trong vụ án này, toà đã triệu tập người nghĩa vụ liên quan như: UBND TP Hà Nội; Công ty TNHH Arikic; bà Nguyễn Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung)…

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản, để công ty này được hưởng khoản lợi nhuận hơn 36 tỉ đồng. Cùng với đó, ông Chung yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa thử nghiệm và chưa có cơ quan có thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy-3C.

Thêm 1 công nhân ở Thanh Hóa tử vong sau khi tiêm vaccine

Ngày 25/11, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có thêm 1 công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine. Nữ công nhân làm việc tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (có địa chỉ ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân này trước đó cũng được tiêm vaccine Vero Cell mũi 2.

Trước mắt, huyện Nông Cống hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 50 triệu đồng; Công ty TNHH giầy Kim Việt hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 100 triệu đồng và xem xét hỗ trợ nuôi con nạn nhân tử vong đến 18 tuổi.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 công nhân của Công ty TNHH giầy Kim Việt tử vong sau khi tiêm vaccine Vero Cell ngày 23/11.

Ngày 25/11, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu (bác sỹ, điều dưỡng hồi sức tích cực) chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh do liên quan đến sự cố tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

TP Thủ Đức ngưng tiêm vắc-xin mũi 2 phòng COVID-19 cho học sinh

Ngày 25/11, Bộ Y tế công bố 12.429 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.163.054 ca, trong đó có 940.071 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện nay xu hướng là không coi trọng con số mắc trên 100.000 dân/tuần, mà khuyến khích người dân tự phát hiện nếu mắc thì báo cơ quan y tế.

Tại Thủ Đức, TPHCM, chiều tối 24/11, hàng loạt trường học trên địa bàn TP Thủ Đức thông báo ngưng tiêm vắc-xin mũi 2 phòng COVID-19 cho học sinh trong độ tuổi từ 12-17. Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức cho biết do lượng phân bổ vắc-xin về chưa đủ, nên việc tiêm chủng tạm thời ngưng lại.

