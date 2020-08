Tin tức 24h qua: Xe container chồm lên nghiền nát ô tô, 3 người tử vong thương tâm

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 20:01 PM (GMT+7)

Xe container chồm lên nghiền nát ô tô, 3 người tử vong thương tâm; Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan tới COVID-19, tổng ca mắc 670... là những tin nóng nhất trong 24h qua.

Xe container chồm lên nghiền nát ô tô, 3 người tử vong thương tâm

Vào khoảng 3h15 sáng 4/8, trên đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), xe container do Lê Thế Tuyển (sinh năm 1988, trú tại Tiền Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển đi trên đường Nguyễn Văn Linh chiều từ Trâu Quỳ hướng Cầu Chui, khi đến khu vực cột đèn 4/14 đã đâm vào đuôi xe ô tô con. Sau đó, xe ô tô con bị đẩy lên và va tiếp vào đuôi rơ moóc được kéo bởi xe đầu kéo khác ở phía trước.

Xe con biến dạng sau khi bị container

Thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô con có 4 người gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999, trú tại tổ 22, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Ánh Pháp và chị Đào Thị Nga (cùng Tổ 15, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, Chung cư CT2A Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) hiện chưa xác định được người điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô gồm anh Pháp, anh Hoàng, anh Dương tử vong trong xe, chị Nga bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo kiểm tra ban đầu CSGT thì tài xế điều khiển xe container gây tai nạn không sử dụng ma túy hay có nồng độ cồn.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan tới COVID-19, tổng ca mắc 670

Sáng 4/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về 2 trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 và cho biết hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao.

Cụ thể:

Bệnh nhân 42, nữ, 62 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng, chẩn đoán tử vong do suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19.

Bệnh nhân 496, nam, 65 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng, chẩn đoán tử vong do suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19.

Trước đó, Việt Nam ghi nhận 6 người tử vong liên quan tới COVID-19, trong đó 4 người ở Đà Nẵng, 2 người ở Quảng Nam. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 50-90 và đang điều trị nhiều bệnh nền nguy hiểm như suy thận mạn tính, suy tim, ung thư máu giai đoạn cuối...

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 4/8, Việt Nam có tổng cộng 670 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó số ca mắc liên quan tới Đà Nẵng là 222 ca.

Bà nội bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống

Ngày 4/8, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự bà Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) để điều tra việc cháu nội của bà là Lê Trần Dương M. (sinh ngày 16/9/2019, bị bại não bẩm sinh) uống phải chất độc, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Lệ đang là bác sĩ Phó trưởng khoa tại bệnh viện huyện Vũ Thư.

Nữ bác sĩ bơm thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa cho cháu nội uống. (Ảnh minh hoạ)

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ khai nhận, đã 2 lần bơm chất độc, cụ thể là thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa cho cháu M. uống.

Lần đầu tiên là khi ở nhà khiến cháu M. phải nhập viện. Khi cháu bé đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình, bà nội tiếp tục bơm chất độc lần 2 vào sữa cho cháu uống. Sau 2 lần hạ độc cháu ruột, bà Lệ vẫn còn thuốc diệt chuột dạng nước cất giữ ở nhà.

Về phần cháu M., đại diện UBND xã Tân Bình cho biết, cháu bé sinh non, khi sinh đã mang bệnh bại não và hở hàm ếch nên ốm yếu, gia đình thường xuyên phải đưa cháu đi viện điều trị. Sau vụ bị bà nội đầu độc, hiện cháu vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tiếp viên xe buýt bị khách hành hung bầm mắt khi nhắc nhở khách tắt nhạc

Sáng 4/8, xe buýt số 65 chạy từ Công viên 23/9 (quận 1, TPHCM) về An Sương do tài xế T.V.T. điều khiển. Khi đến một trạm dừng có nam hành khách (khoảng 30 tuổi) lên xe, ngồi ghế phía sau tài xế xe buýt. Người này dùng điện thoại mở nhạc to khiến tài xế không tập trung lái và nhiều hành khách trên xe khó chịu.

Nữ tiếp viên bị đánh bầm mắt khi nhắc nhở hành khách tắt nhạc.

Lúc này, nữ tiếp viên L.T.N.O. đến nhắc nhở nam hành khách tắt nhạc và nên đeo tai nghe để không ảnh hưởng đến người khác. Hai bên sau đó cự cãi, nữ tiếp viên bị nam hành khách đánh bầm mắt bên trái.

Sau khi hành hung nữ tiếp viên, hành khách xuống xe rời đi.

Đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho hay, nữ tiếp viên bị đánh được đưa đi thăm khám vết thương và đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh sắt "từ trên trời rơi xuống" xuyên thủng ô tô

Vào khoảng 8h sáng 4/8, trên phố Hàng Vôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) một thanh sắt dài khoảng 2m tại công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bất ngờ rơi từ trên cao xuống đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang đi trên đường. Tài xế hoảng hốt ra khỏi ghế lái, may mắn không bị thương.

Thanh sắt từ trên cao rơi xuống đâm thủng nóc xe ô tô đang lưu thông trên đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhận được tin báo đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng hơn 10h, xe ô tô được di chuyển đi nơi khác.

Lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

