Bà nội đầu độc cháu ruột ở Thái Bình khai gì tại cơ quan điều tra?

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 18:16 PM (GMT+7)

Không chỉ đầu độc đứa cháu tội nghiệp bị bại não và hở hàm ếch 1 lần, bà nội là Bác sĩ, Phó Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) lại nhẫn tâm 2 lần bỏ thuốc diệt chuột vào sữa khiến cháu nguy kịch.

Ngày 4/8, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự bà Chử Thị Mỹ Lệ để điều tra việc cháu nội của bà là Lê Trần Dương M. (sinh ngày 16/9/2019, bị bại não bẩm sinh) uống phải chất độc, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Lệ đang là bác sĩ Phó trưởng khoa tại bệnh viện huyện Vũ Thư.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ khai nhận, đã 2 lần bơm chất độc, cụ thể là thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa cho cháu M. uống.

Nữ bác sĩ bơm thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa cho cháu nội uống. (Ảnh minh hoạ)

Lần đầu tiên là khi ở nhà khiến cháu M. phải nhập viện. Khi cháu bé đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình, bà nội tiếp tục bơm chất độc lần 2 vào sữa cho cháu uống. Sau 2 lần hạ độc cháu ruột, bà Lệ vẫn còn thuốc diệt chuột dạng nước cất giữ ở nhà.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong quá trình cấp cứu, điều trị và làm xét nghiệm cho cháu M. bác sỹ điều trị phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc. Bệnh viện lập tức báo cho Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đến để phối hợp điều tra, xác minh.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tối 1/8, Công an Thành phố Thái Bình đã di lý đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ về Thái Bình và khám xét nhà ở của đối tượng này tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình (TP.Thái Bình).

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà bà Lệ khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Khám xét nhà riêng của bà Lệ, cơ quan công an thu giữ một lọ thuốc chuột đang sử dụng dở

Hiện, Công an thành phố Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ để phục vụ cho công tác điều tra. Ở cùng nhà chỉ có chồng bà Lệ cũng là ông nội cháu bé, nhưng ông này đang công tác trên thành phố nên từ hôm xảy ra vụ việc đến nay chính quyền địa phương cũng không gặp được. Phòng khám tư do bà Lệ phụ trách cũng luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Len - Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Sở LĐTB&XH Thái Bình thông tin: "Sáng nay, chúng tôi cũng vừa nắm được thông tin tại xã Tân Bình vừa xảy ra vụ việc đau lòng như thế. Ngay lập tức tôi đã yêu cầu phòng LĐTBXH thành phố tìm hiểu và báo cáo nhanh về vụ việc. Phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Đồng thời báo cáo để có phương án giúp đỡ cháu bé...".

Chiều 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với: Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố điều tra theo quy định của pháp luật.

