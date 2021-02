Tin tức 24h qua: Triệu tập 2 người phát tán thông tin cá nhân người cách ly lên Facebook

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 20:32 PM (GMT+7)

Triệu tập 2 người phát tán thông tin cá nhân người cách ly lên Facebook; Quán game, internet ở Hà Nội phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19 từ 0h đêm nay (2/2)... là những tin nóng nhất 24h qua.

Quán game, internet ở Hà Nội phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19 từ 0h đêm nay (2/2)

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo dịch bệnh TP Hà Nội ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo, từ 0h đêm nay, quán game, internet đóng cửa để phòng dịch bệnh.

Tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến nay TP ghi nhận 19 ca dương tính với COVID-19. 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Quảng Ninh, 18 ca còn lại liên quan đến Hải Dương. Trong số 19 ca này, F1 có 412, F2 có 2.008, con số này sẽ tiếp tục thay đổi.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 TP.Hà Nội họp chiều 1/2.

Ông Hạnh cảnh báo, theo tính toán của cơ quan chuyên môn Bộ Y tế, nếu chúng ta không sớm phát hiện được hết các trường hợp F0, nếu để lọt một trường hợp thì từ nay đến 7/2 có thể sẽ có tới hàng trăm F0 ngoài cộng đồng.

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội báo cáo, hiện nay Hà Nội đã có 5 quận, huyện xuất hiện ca mắc COVID-19. Từ ngày 14/1 đến nay Hà Nội đã xác định được 15.000 người từ vùng dịch về, đạt khoảng 99%. Hà Nội sẽ phải lấy 50.000 mẫu xét nghiệm.

Triệu tập 2 người phát tán thông tin cá nhân người cách ly lên Facebook

Ngày 31/1, bà Trần Dương Quyên, chủ sử dụng tài khoản Facebook “Quyen Tran”; ông Bùi Văn Tư, chủ sử dụng tài khoản Facebook “Bún đậu Đà Lạt”, đã đăng tải quyết định đưa 3 cá nhân ngụ tại phường 6 và phường 9, TP Đà Lạt đi thực hiện cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cơ quan chức năng làm việc với hai người vi phạm

Hành vi phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân người khác của bà Quyên, ông Tư đã gây ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của những người thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Quyên và ông Tư đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Sau khoảng 30 phút đăng tải, cả hai người này đã xóa bỏ những thông tin trên.

Học sinh, sinh viên TP.HCM dừng đến trường từ ngày mai (2/2)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục dừng đến trường từ ngày 2/2; chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến 7h ngày 1/2, số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại Thành phố là 167, trong đó 152 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 15 trường hợp đang điều trị.

Học sinh, sinh viên tại TP.HCM dừng đến trường từ ngày 2/2 để phòng dịch COVID-19.

Những ngày qua, TP.HCM cũng đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế công bố. Tính đến 7h ngày 1/2, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 604 trường hợp. 556 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó: 1 dương tính (bệnh nhân 1660), 382 trường hợp âm tính, 173 đang chờ kết quả.

Người dân Bình Dương ra ga tàu hỏa trả vé không về quê ăn Tết vì COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Ấp Cà Na tại xã An Bình (huyện Phú Giáo) và khu phố 5 tại phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) đang bị phong tỏa.

UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu đóng cửa toàn bộ các dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường….

Đến chiều 1/2, rất đông người dân đã đến ga tàu hỏa Dĩ An (TP. Dĩ An, Bình Dương) trả vé không về quê ăn tết.

Đại diện Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên hôm nay rất đông người dân đến trả vé, đổi vé. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng ga Dĩ An mà còn ở nhiều nhà ga khác. Do số lượng người dân đến trả vé lớn nên phía công ty chưa xử lý kịp. Trong ngày hôm nay phía công ty sẽ đưa ra phương án cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

