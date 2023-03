Tin tức 24h qua: Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng các golfer đánh bạc trong khách sạn

Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng các golfer đánh bạc trong khách sạn

Ngày 22/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) hiện đang tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Nhiều doanh nhân bị bắt khi đang sát phạt nhau trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 20-3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện tại khách sạn DIC STAR, thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên có 22 nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker. Trong đó xác định có 5 đối tượng tổ chức và 17 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Tại đây, lực lượng cảnh sát phát hiện có tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh tương đương hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, cảnh sát xác định người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh, giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM.

Được biết, ông Linh là golfer (người chơi golf, golf thủ) có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union cup 2023 tham dự giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải golf này dự định diễn ra trên sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25-3.

Ngày 20-3, ông Linh và nhiều golfer đến thuê khách sạn ngoài khu vực sân golf để chuẩn bị tham gia giải đấu trên. Tối cùng ngày 20-3, nhóm các golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker thì bị công an bắt quả tang. Đáng chú ý, trong số người bị bắt quả tang đánh bạc có ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.

Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không liên quan vụ xách hơn 11kg ma túy

Chiều 22/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Trước đó, vào lúc 8h45 ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên có nghi vấn nên kiểm tra.

Ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng thu giữ trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không.

Sau đó, cơ quan này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng. Kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mới

Ngày 22/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà trong vụ án trước đó

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND TP Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó, được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Lô gỗ sưa trăm tỷ ở Hà Nội bất ngờ được giảm giá

Ngày 22/3, trao đổi với PV, ông Vũ Minh Giới (75 tuổi) - Chi hội phó Hội người cao tuổi thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một trong 4 người giữ chìa khóa mở chiếc container cất giữ lô gỗ sưa từng được trả giá trăm tỷ cho hay, người dân đã thống nhất giá bán đấu giá trong phiên thứ 5 sắp diễn ra.

“Lần này, dân làng chúng tôi thống nhất không bán theo cân hay chia theo loại gỗ để tính giá nữa, chúng tôi bán cả lô. Ai mua tất cả lô gỗ đó thì chúng tôi bán, giá là 72 tỷ đồng”, ông Giới chia sẻ.

Lô gỗ sưa đã được đẽo gọt đi phần vỏ (Ảnh: Báo Giao thông)

Như vậy, sau 4 năm chặt hạ và qua 4 lần đấu giá, lô gỗ sưa đã giảm gần 50% giá trị. Ở lần đấu giá đầu tiên, lô gỗ sưa được định giá khoảng 146 tỷ đồng nhưng không ai mua. Ở những phiên đấu giá tiếp theo, dù đã giảm 1/3 giá trị ban đầu (còn khoảng 100 tỷ đồng) nhưng vẫn không có ai mua vì cho rằng giá đó vẫn quá cao.

Về phiên đấu giá thứ 5, ông Giới cho biết, hiện người dân đã làm hồ sơ, thủ tục để nhờ Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức. Thời gian và địa điểm sẽ do Sở Tư pháp Hà Nội thông báo sau, nhưng ông Giới dự tính sẽ rơi vào khoảng trung tuần tháng 4.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Trong các ngày 21 và 22/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 27 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì.

Ông Đỗ Hữu Ca

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và Tỉnh ủy Hòa Bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng); ông Trương Minh Hiến (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam); ông Vũ Hữu Song (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam); ông Nguyễn Đồng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình).

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các cá nhân này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng.

