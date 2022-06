Tin tức 24h qua: Thực hư bức ảnh cụ bà ngồi ăn cơm trên nắp bồn cầu ở Vĩnh Long

Thực hư bức ảnh cụ bà ngồi ăn cơm trên nắp bồn cầu ở Vĩnh Long; Xác minh vụ cô gái trẻ tố bị sàm sỡ trong khu trọ ở Hà Nội;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Bức ảnh được lan truyền trên mạng. Ảnh: Facebook

Nhiều ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao về bức ảnh một cụ bà ngồi trên chiếc giường có gắn bồn cầu, trên bồn cầu đang đậy nắp có để tô cơm. Nhiều bình luận cho rằng "Chiếc giường được xây bằng gạch, sạch sẽ, chỉ phản cảm ở chỗ nhân viên Trung tâm phát tô cơm cho cụ mà đặt trên nắp bồn cầu, như sáp nhập bồn cầu và bàn ăn, tinh giản "đầu vào" và "đầu ra" của cụ chỉ còn một", hay "Nhìn mà ứa nước mắt"…

Sáng 29/6, ông Võ Văn Tấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, bức ảnh trên được chụp ở trung tâm nhưng từ năm 2015. Cụ bà trong ảnh sinh năm 1924 và đã mất vào năm 2016.

Theo ông Hùng, bức ảnh lan truyền trên mạng là lúc nhân viên của trung tâm dỡ tấm nhôm và chiếc chiếu lên để vệ sinh nơi ở cho các cụ.

Xác minh vụ cô gái trẻ tố bị sàm sỡ trong khu trọ ở Hà Nội

Cô gái trẻ bị tấn công, sàm sỡ ngay khi vừa điều khiển xe máy vào khu nhà trọ (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 29/6, lãnh đạo Công an phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, một cô gái đã đến trụ sở công an phường trình báo về việc bản thân bị tấn công, sàm sỡ tại khu trọ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ vừa đi xe máy về phòng trọ thì bất ngờ bị một thanh niên ôm, khống chế từ phía sau. Nam thanh niên có hành vi “động chạm” thân thể cô gái. Lúc này, cô gái cố gắng chống trả thì đối tượng liền bỏ chạy.

Sự việc được cho là xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn phố Đông Tác, phường Kim Liên.

33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng có dấu hiệu tội phạm

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại CDC Đà Nẵng

Ngày 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu và đã chuyển Cơ quan điều tra Công an TP điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận vụ tài xế tố bị CSGT đánh gãy xương ở Quảng Trị

Lái xe Lê Hữu Hiếu không chấp hành kiểm tra của CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả giải quyết “Đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý về việc Công an đánh người gây thương tích" của ông Lê Hữu Hiếu (SN 1992, ở phường An Đông, TP Huế).

Theo thông báo này, ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Hữu Hiếu (SN 1992, ở phường An Đông, TP Huế) với nội dung tố cáo bị một số cán bộ tại Trạm CSGT Hải Lăng (phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) đánh gây thương tích và thu giữ điện thoại của ông bất hợp pháp.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, chấn thương ngực của tài xế Hiếu đã được điều trị; xây xát da nông vùng khuỷu tay phải; tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị kết luận, không có căn cứ, cơ sở xác định sự việc CSGT trong tổ TTKS đánh lái xe Hiếu trước vị trí Trạm CSGT Hải Lăng vào ngày 14/5 như lái xe tố cáo. Không có việc tổ CSGT thu giữ điện thoại của lái xe Hiếu bất hợp pháp.

