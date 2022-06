Nóng trong tuần: Lời khai bất ngờ của người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện

Lời khai bất ngờ của người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện; Chủ tịch xã giải thích lý do trụ sở UBND xã "vắng như chùa bà đanh" trong giờ làm việc;… là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ngày 16/6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lấy lời khai bà P.T.Q. (SN 1985, quê Long An) để điều tra về hành vi ném con ruột từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/6, vợ chồng bà Q. đưa con ruột là cháu H. (2 tháng tuổi) đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP HCM) khám bệnh.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu H. phổi yếu, trào ngược dạ dày thực quản và cho nhập viện.

Bà Q. khai với công an rằng, nghĩ con mình bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh. Bên cạnh đó, con thường xuyên khóc khiến vợ chồng bà mệt mỏi, stress nên bà ném con từ tầng 5 xuống đất khiến cháu H. tử vong.

Bước đầu, công an nghi ngờ người mẹ này có dấu hiệu trầm cảm.

Thông tin đau lòng vụ lật xe khách thảm khốc ở Ninh Bình, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Đêm 13/6, tại ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2 (phường Nam Thành, TP Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy do ông Vũ Minh Tam (SN 1952) điều khiển với xe ô tô khách giường nằm do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984 trú tỉnh Nghệ An) cầm lái.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Theo cơ quan chức năng, tài xế xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, trước lúc xảy ra vụ tai nạn, xe khách chạy với vận tốc là 64km/h (quá tốc độ 4km/h).

Ngoài ra, theo quy định, xe khách này phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình, nhưng tài xế điều khiển đi vào đương trong TP Ninh Bình rồi xảy ra tai nạn.

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trong vụ tai nạn đau lòng trên có một nạn nhân tử vong quê xã Tân Sơn. Đó là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên ĐH năm 2 ở Hà Nội).

Theo đó, đêm 13/6, Ngà nhận được tin bà nội mất nên vội lên xe khách để về quê chịu tang. Nhưng khi xe về đến TP Ninh Bình thì xảy ra tai nạn.

Chủ tịch xã giải thích lý do trụ sở UBND xã "vắng như chùa bà đanh" trong giờ làm việc

Người dân đến xã làm việc nhưng không có ai tại trụ sở (Ảnh: Công an nhân dân)

Sáng 16/6, ông Lê Huy Hoà – Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hoá) cho biết, chính quyền xã đang làm giải trình, kiểm điểm lên UBND huyện Đông Sơn về sự việc để trụ sở UBND xã "vắng như chùa Bà Đanh" trong giờ làm việc.

Theo ông Hoà, chiều 14/6, một số cán bộ tại xã đi vận động nhân dân để giải phóng làm vỉa hè đường 517 nên không có mặt tại uỷ ban. Cùng ngày hôm đó, cũng có đoàn kiểm tra của huyện về kiểm tra liên quan đến công trình vật tư, chấp thuận chủ trương nên một số cán bộ phải đi làm việc. Bản thân ông và một số cán bộ cũng rời trụ sở 15 phút để đưa một cán bộ chuyển công tác đi.

Trụ sở xã vẫn có người trực, nhưng do khởi công trạm y tế mới, nên một số cán bộ xã đã sang trạm y tế chuyển đồ giúp. Đến 16h ngày 14/6, tất cả các cán bộ đều có mặt tại trụ sở UBND xã.

Diễn biến bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Hình ảnh trong clip do hãng tin 7 News đăng tải

Liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vụ việc diễn ra từ ngày 23/5, tại sân bay Melbourne.

Tổ bay của Vietnam Airlines bị lực lượng chức năng phỏng vấn, trong đó 8 người sau khi phỏng vấn nhanh đã lên chuyến bay về Việt Nam, 1 người bị giữ lại đến 18h cùng ngày và về nước trên chuyến bay sáng hôm sau.

Lãnh đạo Cục Hàng không VN đánh giá: Đây là hoạt động kiểm tra, kiểm soát bình thường qua đường hàng không.

Khởi tố Giám đốc CDC Khánh Hòa

Ông Huỳnh Văn Dõng từng nói rằng không liên quan gì đến Công ty Việt Á

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà (CDC Khánh Hòa) do liên quan việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trong đó, có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc, kiêm Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc một số cán bộ CDC Khánh Hòa về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Khánh Hoà.

