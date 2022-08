Tin tức 24h qua: Tháo dỡ khách sạn 8 tầng ở Hải Phòng sau vụ sập khối nhà 5 tầng

Tháo dỡ khách sạn 8 tầng ở Hải Phòng sau vụ sập khối nhà 5 tầng; Nhiều tài xế xe tải đặt vòng hoa, rút tiền "âm phủ" ra để phản đối trạm BOT... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tháo dỡ khách sạn 8 tầng ở Hải Phòng sau vụ sập khối nhà 5 tầng

Liên quan đến công trình nhà 5 tầng thuộc khách sạn Hải Yến ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng đột nhiên bị sập trong đêm khiến tòa nhà khách sạn 8 tầng phía trước bị nghiêng, phồng..., chủ đầu tư và UBND huyện An Dương thống nhất sẽ tháo dỡ khẩn trương.

Việc tháo dỡ khách sạn Hải Yến sẽ sớm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ xung quanh

Trước đó, đêm ngày 11/8, bất ngờ khối nhà 5 tầng thuộc khách sạn Hải Yến bị sập trong đêm đã gây ảnh hưởng tới kết cấu của công trình khách sạn 8 tầng phía trước (cũng thuộc khách sạn Hải Yến). Vụ sập khối nhà không gây thiệt hại về người nhưng vụ việc đã gây thiệt hại lớn về tài sản và có nguy cơ mất an toàn rất cao nên 9 hộ dân liền kề đã được di dời để đảm bảo an toàn.

Được biết, khách sạn Hải Yến được cấp phép xây dựng từ năm 2004. Cách đây mấy năm, chủ khách sạn đã mang tài sản là khách sạn này để vay vốn tại một công ty tài chính. Sau đó, do khách sạn nợ quá hạn nhiều lần không trả được, năm 2019, công ty tài chính khởi kiện ra tòa. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan thi hành án để thu hồi nợ cho công ty cho khách sạn vay tiền.

Nhiều tài xế xe tải đặt vòng hoa, rút tiền "âm phủ" ra để phản đối trạm BOT

Ngày 17/8, tại trạm thu phí BOT 39 Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn diễn ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ. Nhiều tài xế vẫn nhất quyết không mua vé qua trạm vì cho rằng vị trí đặt trạm không đúng. Một số tài xế còn mắc võng nằm ngay tại trạm BOT, xe tải đặt vòng hoa và tài xế rút tiền "âm phủ" ra để phản đối.

Có người mang vòng hoa đặt tại trạm BOT

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do từ ngày 15/8, nhà đầu tư bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thất thu phí hoàn vốn dự án BOT. Sau đó, tại đây đã xảy ra tranh cãi, phản ứng về việc được thu hay không được thu, xe nào được miễn giảm và xe nào không thuộc đối tượng được miễn giảm.

Đại diện Công ty CP Tasco Nam Thái - doanh nghiệp quản lý, điều hành trạm thu phí BOT 39 tại km 13 + 250 trên quốc lộ 39B - cho biết đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Thái Bình chưa có bất cứ văn bản hay chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp dừng việc thu phí.

Ông Vũ Tuấn Anh, phó giám đốc Công ty CP Tasco Nam Thái, cho biết vị trí đặt trạm thu phí đã được các bộ, ngành chấp thuận và địa phương là tỉnh Thái Bình quyết định đồng ý.

TP.HCM kỷ luật Đảng ủy 2 bệnh viện và nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP HCM có quyết định kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân, Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức và cán bộ vi phạm liên quan đến vụ Việt Á.

Cụ thể, UBKT Thành ủy TP HCM quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân; quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức.

Bệnh viện quận Bình Tân

Đối với Bệnh viện quận Bình Tân, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Võ Tuấn Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện.

Đối với Bệnh viện TP Thủ Đức, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giám đốc bệnh viện; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Lan Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bệnh viện và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện. UBKT Thành ủy đồng thời kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang được phân công nhiệm vụ phụ trách về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn; tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt công tác cũng như trong cuộc sống; chủ động nắm bắt, sâu sát tình hình để quán xuyến các mặt công tác, phát huy vai trò của người đứng đầu Đảng bộ Công an tỉnh.

