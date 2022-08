Tin tức 24h qua: Kỷ luật nhiều cá nhân có sai phạm liên quan tới vụ nữ sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Kỷ luật nhiều nhân viên bệnh viện vì sai phạm liên quan tới vụ nữ sinh lớp 12 gặp nạn tử vong; Bão số 2 xuất hiện trên Biển Đông… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Kỷ luật nhiều cá nhân có sai phạm liên quan tới vụ nữ sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Ngày 9/8, ông Trương Khắc Chí, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận cho biết Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận

Cụ thể, sau khi xác định xảy ra sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, bệnh viện đã yêu cầu các cá nhân liên quan và Khoa Hóa sinh – Vi sinh tổ chức kiểm điểm.

Sau khi xem xét, Hội đồng kỷ luật đã chia ra hai nhóm gián tiếp và trực tiếp liên quan đến sai sót.

Bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo đối với kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hoàng Anh, Trưởng Khoa Hóa sinh – Vi sinh, Kỹ thuật viên trưởng.

Người trực tiếp ký trả kết quả nhận mức kỷ luật khiển trách.

Vụ việc xảy ra là do sai sót của cá nhân, do đó, Hội đồng kỷ luật không xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: ĐK.

Liên quan đến vụ tai nạn, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Bão số 2 xuất hiện trên Biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 Mulan (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (9/8) áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022, có tên quốc tế là Mulan.

Hồi 13 giờ ngày 9/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 2 Mulan, từ chiều tối mai (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Hai cuộn thép khổng lồ rơi xuống đường Vành đai 3, cày nát mặt đường

Hiện trường vụ việc

Khoảng 8h ngày 9/8, trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn gần bến xe Mỹ Đình (thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), xe container mang biển số Hải Phòng đang lưu thông theo hướng đi Mai Dịch bất ngờ 2 cuộn thép hàng chục tấn chở phía sau bị đứt xích neo và rơi xuống đường.

Sau khi rơi xuống đường, 1 cuộn thép nặng 21 tấn chắn ngang đường, 1 cuộn khác lăn cách xe container hơn 10m. Rất may, các phương tiện kịp thời né tránh nên không gây ra tai nạn. Tại hiện trường, các cuộn thép đã cày mặt đường Vành đai 3 trên cao tạo ra nhiều vệt hằn.

Theo tài xế container, trong lúc đang di chuyển, một ô tô con 5 chỗ tạt đầu xe container khiến tài xế phải phanh gấp dẫn đến xảy ra sự cố.

Sự cố đã khiến đường Vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch ùn tắc kéo dài khoảng 5km.

Ca COVID-19 tăng vọt, cao nhất trong gần 3 tháng qua

Bộ Y tế cho biết ngày 9/8, nước ta ghi nhận 2.340 ca COVID-19, tăng hơn 600 ca so với hôm qua. Đây là ngày có ca COVID-19 mới cao nhất trong gần 90 ngày qua. Trong ngày có hơn 9.500 bệnh nhân khỏi và tiếp tục không có F0 tử vong.

Biểu đồ số ca COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.351.563 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.460 ca nhiễm).

Ngày 8/8 có 57.289 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 248.850.332 liều.

