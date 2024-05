Tin tức 24h qua: Sự thật về 50 nhóm “Gái Gọi, Checker” trên MXH

Sự thật về 50 nhóm “Gái Gọi, Checker” trên MXH

Ngày 18/5, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (SN 2001), Nguyễn Xuân Hà (SN 2000; ngụ xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên lập đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Ảnh: Công an Nam Định

Trước đó, Công an TP Nam Định phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng các tin, bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Khi có khách liên hệ mua dâm, các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Công an TP Nam Định đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Văn Anh và Hà.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 9/2023 đến khi bị bắt đã lập hơn 50 nhóm Telegram "Gái Gọi, Checker" trên toàn quốc với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia.

Hằng ngày, Hà vào các nhóm trên để đăng các tin bài môi giới mại dâm kèm theo hình ảnh gái bán dâm do Hà tải trên mạng về.

Khi khách liên hệ, Văn Anh yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc. Khi khách đã chuyển tiền, các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn Telegram từ cả hai phía để che giấu hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà và Văn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc.

“Đường tàu Cát Linh - Hà Đông lãi đậm”, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu làm rõ

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vừa được báo cáo năm thứ 2 có lãi liên tiếp, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Với lý do, hơn 80% nguồn chi thu của dự án đang phải trợ giá, Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu làm rõ thông tin trên.

Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động trên tuyến

Văn bản của Sở GTVT Hà Nội nêu rõ, những ngày gần đây, các cơ quan thông tấn, báo chí đăng bài viết, phản ánh tại báo cáo tài chính kiểm toán 2023 công bố mới đây cho thấy, lãi sau thuế của tuyến đường sắt đô thị này đạt hơn 13,1 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với năm 2022 và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm chịu lỗ.

Cơ quan hữu trách Hà Nội cho biết, mỗi năm Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đang cần đến hơn 500 tỷ đồng để chi cho các hoạt động, tuy nhiên hoạt động kinh doanh thu từ bán vé mới đạt khoảng 70 tỷ đồng (khoảng 14%), số tiền còn lại thành phố phải bù vào theo hình thức trợ giá (chiếm khoảng 85%).

Từ thực tế trên, Sở GTVT đề nghị Hanoi Metro khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ các thông tin đã được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh như đã nêu trên, có báo cáo kết quả về Sở để phối hợp theo dõi.

Thang máy rơi tự do, 7 người bị thương

Ngày 18/5, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang điều tra vụ việc thang máy tự chế tại công trình xây dựng nhà chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) rơi tự do làm 7 người bị thương.

Công an huyện Lạng Giang tiến hành khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 17/5, 7 người thợ xây sử dụng thang máy tự chế (dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng) đi từ tầng 4 xuống tầng 1. Khi đi đến tầng 2 (cách mặt đất khoảng 3m), thang máy bị rơi tự do khiến 7 người bị thương. Các nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, điều trị. Không có ai tử vong trong vụ tai nạn này.

Truy nã đặc biệt người đàn ông nghi giết “vợ hờ” trong cơn ghen

Ngày 18/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Văn Thông (56 tuổi, trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) về tội giết người.

Vụ án mạng xảy ra ở xã miền núi, vùng biên

Trước đó, chiều 6/5, chị H.T.M. (bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy Quảng Bình) cùng Trần Văn Thông (SN 1968, nguyên quán xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) vào khu vực rừng gần nhà chị M.

Sau đó không lâu, ông Thông gọi điện cho người thân báo mình vừa sát hại chị M. rồi tắt máy. Chị M. sau đó được phát hiện đã tử vong cách nhà khoảng 900m.

Theo lãnh đạo UBND xã Lâm Thủy, trước đây chị M. có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Sau chị có mối quan hệ tình cảm với ông Thông nhưng không đăng ký kết hôn, hai người có với nhau 1 đứa con. Hiện 2 người này đang sinh sống trong mảnh đất bố mẹ chị M. cho, đang trong quá trình làm nhà. Nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Trần Văn Thông đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Hoặc thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.

