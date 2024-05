Tin tức 24h qua: Cháu gây tai nạn, bà ngoại bị khởi tố

Cháu gây tai nạn, bà ngoại bị khởi tố

Công an TP.Hải Phòng cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, trú quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, chiều 5/10/2023, cháu ngoại của bà Tha là Nguyễn Hoàng N. (SN 2008) điều khiển xe gắn máy chở theo bạn học đi trên đường Trung Lực (quận Hải An).

Do không chú ý quan sát, xe máy do cháu N. điều khiển đã tông vào chị Đỗ Thùy L. (SN 1995, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến chị L. bị tổn thương cơ thể 75%. Cháu N. cũng bị thương tích tỉ lệ tổn thương cơ thể là 9%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cháu N. sinh sống cùng vợ chồng bà Hoàng Thị Tha. Tháng 9/2023, bà Tha cho N. tiền mua xe máy để đi lại, mặc dù lúc này cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án

Các bị cáo tại phiên xét xử

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 17/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn 17 năm tù. Ở phiên sơ thẩm, ông Long bị TAND TP Hà Nội phạt 18 năm tù tội Nhận hối lộ.

Ngoài ông Long, 5 bị cáo khác được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm 9-12 tháng tù, chuyển hình phạt tù sang án treo.

Một người được miễn trách nhiệm hình sự là ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương, cấp sơ thẩm phạt 2 năm tù (án treo). Ông Phong được xác định không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi trong vụ án này.

5 bị cáo (trong đó có Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt) bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Với Phan Quốc Việt, tòa nhận định hành vi sai phạm của bị cáo xuyên suốt vụ án, có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, phạm tội nhiều lần. HĐXX phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy tủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo này. Mức án 29 năm tù cho 2 tội danh của Việt mà tòa sơ thẩm tuyên là “đúng người đúng tội, tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo”.

Cơ quan chức năng nói về “sư Thích Minh Tuệ”

Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một người được gọi là "Sư Thích Minh Tuệ", trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi các Ban/Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành về trường hợp “sư Thích Minh Tuệ”

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, “Sư Thích Minh Tuệ” tên thật là Lê Anh Tú (SN 1981). Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, kết quả xác minh cho thấy trước đây có 1 người tên Lê Anh Tú, quê Hà Tĩnh làm công tác đo đạc địa chính cho 1 công ty tư nhân tại Phú Yên. Khi còn làm việc, người này chủ yếu làm việc tại một dự án ở tỉnh Đắk Lắk, thỉnh thoảng mới về trụ sở công ty tại Phú Yên.

Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng “cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó”.

Ông Tú cho hay mình không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà.

Trẻ mầm non bầm tím vùng lưng

Cháu N. bị bầm tím vùng lưng.

Mới đây, trên MXH phản ánh, sau khi đi học về, một trẻ học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại Trường Mầm non An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) được gia đình phát hiện có vết bầm tím ở vùng lưng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 17/5, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe UBND quận Lê Chân, trường Mầm non An Dương báo cáo, ý kiến phát biểu của 3 cô giáo phụ trách lớp, ông Tùng kết luận chưa xác định được nguyên nhân khiến cháu N.H.N. (học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường Mầm non An Dương) bị bầm tím ở vùng lưng.

Ông Tùng giao UBND quận Lê Chân chỉ đạo xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng và 3 cô giáo phụ trách lớp về việc để cháu N. bị bầm tím, không phát hiện ngay nguyên nhân để xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền chưa kịp thời.

Quận ủy, UBND quận Lê Chân tiếp tục chỉ đạo Công an quận Lê Chân khẩn trương điều ra, xác minh, làm rõ sự việc trên, sớm báo cáo UBND TP.

