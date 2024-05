Tin tức 24h qua: Con vật cực kỳ quý hiếm lạc vào nhà dân ở Hải Phòng

Con vật cực kỳ quý hiếm lạc vào nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 10/5, tin từ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (đóng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, cứu hộ an toàn cá thể vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm được 1 người dân giao nộp.

Trước đó, anh Lương Văn Thế (ngụ đường đê Ngự Hàm, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng) phát hiện một con vượn bị lạc vào đầm nhà mình. Nhận thấy đây là động vật quý hiếm nên anh Thế đã bắt giữ và liên hệ cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Cúc Phương để giao nộp.

Con vượn đen má hung đi lạc vào vườn nhà dân ở Hải Phòng

Qua kiểm tra, đây là vượn đen má hung (Nomascus - sp), một loài động vật thuộc nhóm IB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Hiện trung tâm đã bàn giao cá thể vượn này cho VQG Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng để tái thả về tự nhiên. Đây là lần thứ 2 VQG Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ cá thể vượn má đen từ Hải Phòng.

Bắt tạm giam CSGT lái xe gây tai nạn chết người ở Gia Lai

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan công an đo được nồng độ tài xế

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 2/5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô BKS 81A - 323.83, lưu thông trên Tỉnh lộ 663, hướng từ thị trấn Chư Prông đi xã Ia Boòng.

Khi đến Km18+400, thuộc địa phận thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, thì xe ông Phong tông vào bà Vũ Thị H. (49 tuổi, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng) đang đi bộ cùng chiều, phía trước.

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị H. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sở GTVT Hà Nội nói gì về đề xuất mở rộng đường Láng?

Ngày 10/5, ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Kế hoạch, Sở GTVT Hà Nội cho hay vừa qua Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo trình lên UBND TP Hà Nội xem xét 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó có dự án mở rộng đường Láng, chiều dài 3,8km, kéo dài từ Ngã Tư Sở đến cầu vượt nút giao Cầu Giấy.

Dự án này bao gồm phần mở rộng đường Láng hiện hữu, với đề xuất đầu tư 17.000 tỷ đồng, và đường trên cao, vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Hà Nội đang xem xét cải tạo, mở rộng đường Láng và làm đường trên cao nối trục vành đai 2.

Sau khi có thông tin này, một số ý kiến người dân, chuyên gia cho rằng đề xuất này không hiệu quả. Chỉ 3,8km mà tổng chi phí tới hơn 21.000 tỷ đồng, không hiệu quả bằng làm đường sắt đô thị. Hơn nữa đó công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, sẽ dẫn tới nguy cơ dự án kéo dài.

Về các ý kiến này, ông Thành cho biết quy hoạch tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội có tổng chiều dài 39km khép kín, hiện còn 6,1km chưa được cải tạo, đầu tư mở rộng, gồm đường Láng hiện tại, và 2,3km bên bờ Bắc sông Hồng.

Còn tổng mức đầu tư 21.000 tỷ đồng mới là con số khái toán, từ kết quả nghiên cứu sơ bộ. Hiện Sở GTVT đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn để tổ chức nghiên cứu một cách cụ thể, kỹ lưỡng, từ đó đưa ra các kịch bản, phương án đầu tư cụ thể.

Quảng Nam trình Thủ tướng nhân sự làm quyền chủ tịch UBND tỉnh

Trong phiên họp ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, phân công ông Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo luật định.

Thứ hai, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hồ Quang Bửu - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi HĐND tỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang khuyết vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh do ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nghỉ hưu.

Quảng Nam cũng đang khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam hiện tại chỉ có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong khi theo quy định gồm có 4 người.

Vì sao khởi tố giám đốc công ty có lò hơi phát nổ làm 6 người chết?

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (gọi tắt Công ty gỗ Bình Minh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Công ty gỗ Bình Minh có địa chỉ ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết.

Điều tra bước đầu, công an xác định do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ làm 6 công nhân tử vong tại hiện trường và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]