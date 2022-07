Tin tức 24h qua: Sự thất bất ngờ vụ nhờ công an cứu em gái khỏi quán karaoke ôm

Sự thất bất ngờ vụ nhờ công an cứu em gái khỏi quán karaoke ôm; Phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron BA.5 ở Hà Nội;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Sự thất bất ngờ vụ nhờ công an cứu em gái khỏi quán karaoke ôm

Lanh tại trụ sở công an

Ngày 1/7, công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thành Lanh (30 tuổi, quê quán Ninh Thuận) về hành vi báo tin giả.

Trước đó, trang Zalo của "Công an thị xã Bến Cát" và "Công an phường Thới Hòa" tiếp nhận thông tin do Lanh cung cấp về việc em gái của Lanh bị lừa bán vào một quán karaoke trên địa bàn phường và đề nghị công an giải cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định tin báo của Lanh có nội dung sai sự thật. Thông tin về "em gái" mà Lanh cung cấp trước đó thật ra là N (19 tuổi, quê quán Ninh Thuận), người yêu của Lanh.

N cho biết, do mâu thuẫn với Lanh, N bỏ đi và xin làm việc tại quán karaoke chứ không bị ai ép buộc. Do không muốn N. tiếp tục làm tại quán karaoke, Lanh đã dựng chuyện "giải cứu em gái" để cơ quan công an can thiệp.

Công an thông tin vụ bắt Giám đốc CDC Hà Nội liên quan Việt Á

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội.

Tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 1/7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) vừa bị khởi tố, liên quan đến công ty Việt Á.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan đến Cty Việt Á, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án, gồm một vụ liên quan CDC Hà Nội, một vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 1 vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Thông tin thêm về vụ án tại CDC Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Ông Trương Quang Việt - Giám đốc CDC Hà Nội và bà Lê Thị Bích Tuyến, Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã nhận 1,1 tỷ của công ty Việt Á, đưa các thông số kỹ thuật của kit test của công ty Việt Á giúp cho công ty này trúng thầu 2 dự án cung cấp kit test, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỷ đồng”.

Phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron BA.5 ở Hà Nội

Chiều 1/7, tại cuộc họp báo quý 2/2022 của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội ghi nhận số ca mắc trung bình là 180 ca/ngày, giảm rất mạnh so với vài tháng trước đây.

Theo ông Cương, kết quả giải trình tự gene của bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm nhiều hơn các biến chủng khác như BA.1, BA.2, nhưng mức độ nặng hay không chưa có bằng chứng rõ ràng. Theo ông Cương, các triệu chứng của 3 ca trên là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Công an Hà Nội có 3 Phó Giám đốc mới

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Sáng 1/7, CATP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm chức vụ đối với 3 Phó Giám đốc.

Các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội là: Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng CAQ Nam Từ Liêm.

