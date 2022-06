Tin tức 24h qua: Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận gần hai tỉ đồng tiền hoa hồng mua kit test

Thứ Ba, ngày 21/06/2022 20:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận gần hai tỉ đồng tiền hoa hồng mua kit test; Sóc Trăng: Rút lại văn bản chưa tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú... là những tin nóng nhất 24h qua.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận gần hai tỉ đồng tiền hoa hồng mua kit test

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng (55 tuổi) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều thùng tài liệu khi khám xét trụ sở CDC Khánh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Huy (41 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính CDC Khánh Hòa cùng với hành vi trên. Công an cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (33 tuổi), Giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng VN (VNDAT).

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm kit test. Huỳnh Văn Dõng đã giao Trần Quốc Huy là tổ viên Tổ chuyên gia đấu thầu. Huy đã câu kết, thông đồng với Thúy "hợp thức" các chủng loại, nhãn mác, thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu trùng khớp với bộ hóa chất xét nghiệm IVD do Công ty VNDAT cung cấp. Toàn bộ giá trúng thầu của 5 gói thầu bằng nhau và không có chênh lệch. Huỳnh Văn Dõng đã ký phê duyệt năm hợp đồng mua tổng cộng 116.000 test xét nghiệm của VNDAT với giá 14,215 tỉ đồng. Dõng và Huy, với sự giúp sức tích cực của Thúy, đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 9,86 tỉ đồng.

Tổng số tiền Công ty VNDAT cho hoa hồng là 1,977 tỉ đồng. Việc đưa tiền thực hiện vào những thời điểm xen kẽ với thực hiện và thanh quyết toán các gói thầu. Sau khi nhận gần 2 tỉ đồng từ Công ty VNDAT, ông Dõng chia ông Huy 30 triệu đồng và kế toán trưởng 50 triệu đồng. Gần 1,9 tỉ đồng còn lại ông Dõng quản lý và sử dụng cá nhân.

Sóc Trăng: Rút lại văn bản chưa tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú

Chiều 21/6, UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản "rút" lại văn bản ban hành trước đó về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi nhắc lại có nội dung được cho là chưa phù hợp.

Cụ thể, UBND huyện Mỹ Xuyên đề nghị tất cả công dân trên địa bàn thuộc diện được tiêm ngừa mũi 4 nhanh chóng đến các địa điểm tiêm trên địa bàn các xã, thị trấn để được tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp người dân không chấp hành việc tiêm vắc-xin mũi 4 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn không cho phép đi ra khỏi nơi cư trú; không được tham gia các hoạt động công cộng; không giải quyết các thủ tục hành chính, bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết thủ tục hành chính.

Sau đó, UBND huyện Mỹ Xuyên lập tức "rút" lại những nội dung trên và thay vào đó là "Đề nghị UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi nhắc lại, hoàn thành trước ngày 30/6/2022".

Đã nộp 25 tỉ đồng khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

Chiều 21/6, TAND Cấp cao tiếp tục phiên xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên toà.

Đáng chú ý, tại phiên toà, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung xuất trình một biên lai cho HĐXX, thể hiện vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp thêm 15 tỉ đồng là tiền khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với số tiền 10 tỉ đồng do chị gái ông Chung đã nộp khi xét xử sơ thẩm cuối năm 2021, hiện nay bị cáo Chung và gia đình đã nộp đủ số tiền 25 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm buộc bị cáo phải khắc phục.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo này.

6 người mắc kẹt trong trong căn nhà bị cháy ở phố cổ Hà Nội

Rạng sáng ngày 21/6, đã xảy ra hoả hoạn tại căn nhà ở ngõ 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 40m2 với 5 tầng. Lúc này có 6 người mắc kẹt trên tầng 5. Nguyên nhân được được xác định là chập điện ở tầng 1.

Tại thời điểm bùng phát hỏa hoạn, hàng xóm xung quanh đã phá cửa tại tầng một và sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã giải cứu 6 người đang mắc kẹt thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn không có thương vong.

Vợ người bỏ ô tô ở cầu Thăng Long nói sẽ nhờ pháp luật xử lý người tung tin thất thiệt

Ngày 21/6, chị Nguyễn Thị Linh (ở Hưng Yên) cho biết, hiện tại chị và gia đình vẫn đang phối hợp với công an tìm kiếm chồng là anh Phạm Kiều Hưng, sau 4 ngày anh Hưng mất tích bí ẩn.

Chị Linh cho biết, sau khi đăng tải thông tin tìm chồng thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng chị “cắm sừng” chồng và con gái hơn 2 tuổi không phải là con chung với chồng, cũng vì lý do này khiến anh Hưng bỏ đi. Chị Linh khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Chị Linh cũng cho hay hiện một số “nick ảo” đã xóa bài đăng về các thông tin sai lệch trên. Tuy nhiên, chị cho biết, bất kỳ ai đăng tải thông tin bịa đặt về mối quan hệ của vợ chồng chị thì gia đình sẽ nhờ pháp luật can thiệp, xử lý.

Trước đó, chiều 17/6, anh Hưng nói với chị Linh là lên Hà Nội có việc rồi điều khiển xe ô tô màu đỏ mang BKS 89A–194.60 đi nhưng đến tối không về. Gia đình đi tìm và liên lạc nhưng không được. Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo.

Khi nắm được thông tin chị Linh và gia đình đã lên cầu Thăng Long và thấy đúng xe chồng chị ở đây. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quagiam-doc-cdc-khanh-hoa-nhan-gan-hai-ti-dong-tien-hoa-hong-mua-k...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quagiam-doc-cdc-khanh-hoa-nhan-gan-hai-ti-dong-tien-hoa-hong-mua-kit-test-502022216205924874.htm