Tin tức 24h qua: Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khi còn tại vị. Ảnh Vĩnh Phúc

Ngày 23/4, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải (cựu giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường) và ông Hoàng Văn Nhiệm (phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, 3 người khác bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra xác định, khi thực hiện Dự án Chợ đầu mối và Khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền cho Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các bị can khác để tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty mình, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 200 tỷ đồng.

Vụ 7 công nhân tử vong là do sai sót trong việc thực hiện quy trình

Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có báo cáo gửi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái vào ngày 22/4.

Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa (chưa có dấu hiệu tác động khách quan), dẫn tới tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương. Công ty đã tạm dừng các hoạt động sản xuất liên quan tại nhà máy để đảm bảo an toàn và bảo vệ hiện trường.

Bên cạnh đó, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 228 triệu đồng (công ty hỗ trợ 200 triệu đồng, tỉnh Yên Bái 18 triệu đồng, huyện Yên Bình hỗ trợ 10 triệu đồng). Người bị thương được hỗ trợ 56 triệu đồng (công ty hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh Yên Bái hỗ trợ 4 triệu đồng, huyện Yên Bình hỗ trợ 2 triệu đồng).

TP HCM ra "tối hậu thư" với Công ty Thuận An

Gói thầu số 6 đoạn qua cầu Tham Lương, do Công ty Thuận An đảm nhận một phần việc, tháng 2/2024. Ảnh: Hạ Giang

Sau cuộc họp với Công ty Thuận An ngày 23/4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư) đã ra “tối hậu thư” với Công ty Thuận An, cảnh báo sẽ dừng hợp đồng tại hai gói thầu dự án cải tạo kênh Tham Lương nếu công ty này không thực hiện đúng tiến độ.

Theo chủ đầu tư, qua khảo sát, Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn trên công trường. Do vậy, ngoài sớm bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự, nhà thầu này được yêu cầu lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết từng phần việc đảm nhận, để bảo đảm tiến độ chung. Kế hoạch này phải nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực, giá trị giải ngân từng tháng...

Tại buổi làm việc, Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Vừa qua, ông Hưng đã bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Tại TP.HCM, ngoài dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Thuận An tham gia hai gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Tại các công trình này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết doanh nghiệp này đang duy trì nhân công, thiết bị trên công trường.

Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, nơi nam sinh N.H.Đ. đang điều trị. Ảnh PV

Sáng 23/4, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân N.H.Đ. (nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não) vẫn hôn mê, thở máy. So với những ngày đầu mới chuyển về viện, bệnh nhân vẫn đang ở tình trạng phù não nặng, viêm phổi, mất phản xạ ánh sáng, không sốt, huyết áp phụ thuộc vận mạch noradrenalin.

"Bệnh nhân tiểu được, suy đa tuyến (tuyến thượng thận, tuyến giáp). Do não tổn thương nặng nên điều trị rất khó khăn. Hiện các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực đang nỗ lực điều trị", bác sĩ điều trị thông tin.

Theo thông tin Công an TP.Hà Nội cung cấp, chiều 17/3, giữa cháu T.V.K. (12 tuổi) và nam sinh N.H.Đ. xảy ra mâu thuẫn khi chơi tại khu vực đình Lệ Mật (Long Biên, Hà Nội).

Cháu T.V.K. nhờ anh trai là T.V.M. để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Trên đường, 2 anh em gặp bố đẻ là anh T.V.T. nên kể lại sự việc. Tại khu vực đình, anh T. thấy cháu M. chạy vào đấm khiến Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Khi trở lại khu vực sân đình, thấy Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên anh T. đã đưa cháu đi cấp cứu. Bệnh viện xác định nam sinh Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Bắt "tú bà" kiêm quản trị viên nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương”

Vũ Thị Tuyết tại Cơ quan Công an

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố đối với Vũ Thị Tuyết (tên gọi khác là Phượng, 34 tuổi, quê Ninh Bình, hiện đang ở TP Hải Dương) để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Tuyết hiện đang là quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên facebook với 2.200 thành viên. Ngoài ra, Tuyết còn là thành viên của nhóm chat telegram có tên “Check rv Hải Dương” với 1.831 thành viên tham gia. Hai nhóm này chủ yếu đăng tin, bài, tương tác chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/4, tổ công tác bắt quả tang Tuyết và 4 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách. 4 gái mại dâm này là thành viên của 2 nhóm trên và đều bán dâm theo sự dẫn dắt của Tuyết.

Cùng với việc bắt giữ đối tượng Tuyết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn hành vi Tuyết câu kết với các đối tượng khác định xuất cảnh vào ngày 19/4 để hành nghề mại dâm, cũng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

