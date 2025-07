Người dân gửi hình ảnh, đôi nam nữ đi xe SH bị CSGT xử phạt

Ngày 29-7, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa lập biên bản xử phạt đôi nam, nữ đi trên xe SH có hành vi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Đôi nam nữ đi xe SH vượt đèn đỏ. Ảnh: AB

Theo đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 13-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận video, hình ảnh do người dân cung cấp, ghi lại hành vi vi phạm giao thông của xe máy hiệu SH, do nam thanh niên điều khiển chở theo một người phụ nữ vượt đèn đỏ.

Hình ảnh thể hiện cả người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho bản thân cùng người tham gia giao thông xung quanh.

Vị trí xảy ra sự việc tại nút giao có đèn tín hiệu giao thông ngã tư đường Trần Quý Cáp - Sông Cạn (phường Ninh Hòa).

Lãnh đạo Phòng CSGT sau đó chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa xác minh, xử lý.

CSGT làm việc với N. Ảnh: AB

Đến chiều 27-7, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời VVN (25 tuổi, ngụ phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) là người cầm lái xe máy nêu trên lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh N thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trạm CSGT Ninh Hòa đã tiến hành lập biên bản xử phạt N với ba lỗi vi phạm như đã nêu. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng, N còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.