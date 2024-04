Tin tức 24h qua: Bất ngờ bắt được cá sấu giữa hồ ở Hà Nội

Bắt Phó chủ nhiệm, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ông Phạm Thái Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Sáng 22/4, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã yêu cầu hàng loạt địa phương như Đăk Lăk, Phú Yên... cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An.

Tai nạn nghiêm trọng ở công ty xi măng, 7 người tử vong

Khoảng 13h30 ngày 22/4, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái (Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo báo cáo ban đầu của UBND tỉnh Yên Bái, vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngay sau sự cố, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết sự cố vụ tai nạn. Đồng thời hỗ trợ các gia đình có các nạn nhân xấu số.

Theo lãnh đạo, 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện sức khoẻ đã ổn định.

Bất ngờ bắt được cá sấu giữa hồ ở Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một cần thủ bắt được một con cá sấu ở phố Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đi kèm thông tin trên là hình ảnh một con cá sấu đang nằm trong lưới.

Hình ảnh con cá sấu nằm trong lưới được chia sẻ trên mạng

Theo đó, sáng 21/4, khi đang câu cá tại hồ câu dịch vụ ở phố Linh Đường, một cần thủ bất ngờ bắt được con cá sấu.

Chủ hồ câu cho biết họ không nuôi thả cá sấu và phỏng đoán rất có thể con cá sấu này đã sổng chuồng ở đâu đó sau trận mưa dông đêm 20/4 và bơi vào hồ câu.

Con cá sấu trên sau đó đã được cần thủ bán cho người khác.

Ngày 22/4, đại diện UBND phường Hoàng Liệt xác nhận sự việc người dân bắt được cá sấu tại hồ câu. Con cá sấu nặng khoảng 6kg, có thể do người dân nuôi nhưng bị sổng ra chứ không phải chủ hồ câu nuôi. Quanh khu vực hồ câu không có trang trại cá sấu nào.

Cầm dao đòi gặp chủ tịch huyện trước tin đồn vợ ngoại tình

Ngày 22/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tẩn A Dao (37 tuổi, ngụ xã Phăng Sô Lin) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tẩn A Dao cầm dao bầu đến tìm gặp chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình. Ảnh CA

Trước đó, ngày 17/4, Tẩn A Dao mang dao bầu đến trụ sở UBND huyện Sìn Hồ đòi gặp chủ tịch huyện.

Mặc dù được lực lượng bảo vệ và một số cán bộ UBND huyện nói chuyện, khuyên giải nhưng A Dao không nghe, đồng thời doạ giết bất kỳ ai ngăn cản.

Sau đó Tẩn A Dao cầm dao đi lên tầng 2 rồi tầng 3 của trụ sở UBND huyện Sìn Hồ, thậm chí vào một số phòng yêu cầu cán bộ, công chức dẫn đi gặp Chủ tịch UBND huyện.

Công an sau đó đã khống chế, tịch thu hung khí và giữ khẩn cấp Tẩn A Dao. Tại cơ quan điều tra, Tẩn A Dao khai nhận, nghe được tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác nên bực tức. Do không biết ai là người phát tán thông tin vợ ngoại tình nên A Dao nảy sinh ý định tìm gặp lãnh đạo huyện để trình bày.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]