Tin tức 24h qua: Nổ bình gas, 3 người đang ăn uống trong phòng trọ ở Hà Nội thiệt mạng

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 20:15 PM (GMT+7)

Nổ bình gas, 3 người đang ăn uống trong phòng trọ ở Hà Nội thiệt mạng; Xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá bị lật, cá đổ trắng trên đường... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nổ bình gas, 3 người đang ăn uống trong phòng trọ ở Hà Nội thiệt mạng

21h23 ngày 3/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại nhà dân ngách 79 ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy những người này đang ăn uống, không kịp chạy. Bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do nổ bình gas.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 10m2, có kết cấu xây dựng bằng tường gạch, mái lợp fibro xi măng bị cháy toàn bộ. Cơ quan chức năng phát hiện 2 xe máy bị cháy trơ khung, 1 bình gas loại 12kg và vật dụng gia đình.

Xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá bị lật, cá đổ trắng trên đường

Vào khoảng 10h30 ngày 4/1, xe tải mang biển số Phú Thọ chở cá di chuyển trên cao tốc theo chiều từ Hà Nội - Hải Phòng khi đi đến xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật nằm chắn ngang làn đường số 1, 2 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Xe tải chở cá lật trên cao tốc, hàng tấn cá bị đổ ra đường.

Sự việc xảy ra khiến hàng tấn cá bị rơi vãi sang làn số 3 làm cản trở giao thông hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng. Sự cố không gây thiệt hại về người, xe chở cá bị vỡ kính chắn gió, hư hỏng phần đầu, nổ lốp.

Khởi tố vụ án lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Ngày 4/1, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án.

Qua xác minh, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) về tạm trú tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tịnh Thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi.

Cho mở lại karaoke, vũ trường, quán bar, massage tại TPHCM từ ngày 10/1

Ngày 4/1, Bộ Y tế công bố 14.829 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.794.866 ca, trong đó có 1.410.567 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hải Dương, kể từ 0 giờ ngày 4/1, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động, không phục vụ quá 50% công suất và không quá 20 người trong một phòng; phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã QR-code. Khách phải có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR của khách hàng (có thời hạn trong 72 giờ), kết quả âm tính mới được vào ăn, uống.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn, cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, mát-xa được phép hoạt động trở lại từ ngày 10/1/2022.

Tài xế gây tai nạn 15 người thương vong ở Bình Định vẫn đang điều trị tâm thần

Chiều 4/1, nguồn tin cho biết tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc) có sổ chữa bệnh và bắt đầu được điều trị bệnh tâm thần từ năm 2006 (không phải năm 2016 như thông tin ban đầu) theo bệnh án của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định (trụ sở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do tài xế Nguyễn Văn Thâu gây ra

Kể từ đó đến nay, tháng nào Thâu cũng cùng gia đình đến Trạm Y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần, do Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định chuyển về địa phương để cấp cho bệnh nhân. Lần gần đây nhất là ngày 2/12/2021, Thâu đã đến Trạm Y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần về uống. Nguồn tin khẳng định sau khi nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần, Thâu vẫn uống đều đặn bình thường.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 30/12, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo chạy đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phú, tỉnh Bình Định, thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả làm 15 người thương vong. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy, người dân và lực lượng Công an thị xã An Nhơn đã đuổi theo để truy bắt.

