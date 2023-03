Tin tức 24h qua: Gọi "mèn mén là cám lợn", bà Hoàng Hường bị công an mời làm việc

Gọi "mèn mén là cám lợn", bà Hoàng Hường bị công an mời làm việc

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa gửi giấy mời bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) hiện ở tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội lên công an tỉnh để làm việc.

Bà Hoàng Hường bị mời lên làm việc do liên quan tới 2 phát ngôn "gây sốc", khi gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Hình ảnh bà Hoàng Hường khi đang livestream về món mèn mén

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang sau khi gửi giấy mời, nếu bà Hường không chấp hành, Công an tỉnh sẽ có các biện pháp khác.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M, trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về việc bà Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang.

Theo đơn phản ánh, bà Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".

Tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Mua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đồng Văn xác minh, làm rõ.

Đề nghị án chung thân với nữ Việt kiều đứng sau vụ truy sát Quân "Xa lộ"

Sáng 23/3, HĐXX đã cho đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm về vụ án sát hại ông Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân ‘Xa lộ’, một "đại ca giang hồ" khu vực giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai).

Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình điều tra và tại tòa, dù bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM, Việt kiều) không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo khác, có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Linh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Bị cáo Võ Thùy Linh (ngồi hàng đầu, bên phải), ngồi cạnh Linh là bị cáo Lê Thị Tuyết

Vẫn theo đại diện viện sát, hành vi của bị cáo Linh và các đồng phạm là coi thường pháp luật, xâm phạm tính mạng người khác, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm khắc để giáo dục, răn đe.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thùy Linh và Hồ Thanh Phương (37 tuổi, ngụ TPHCM) cùng án chung thân, bị cáo Lý Văn Tư (43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 20 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh, 10 bị cáo còn lại bị đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 2 năm đến 20 năm tù.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt từ 2 năm đến 6 năm tù đối với 3 bị cáo tội danh “Che giấu tội phạm”.

Thông tin mới vụ 4 tiếp viên xách 11kg ma túy

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hải quan TPHCM.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không; đồng thời khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Lý giải về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, chiều 23/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu - Công an TP HCM cho biết, muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành.

Trong trường hợp này, yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu chứng cứ không chứng minh được yếu tố này. Ông Hà phân tích nếu các tiếp viên hàng không ý thức, biết vận chuyển ma túy thì số tiền vận chuyển chắc chắn không bằng giá của hàng tiêu dùng bình thường.

Ông Hà cũng nhấn mạnh trong quá trình điều tra, công an đã thu thập, đánh giá toàn diện, toàn bộ chứng cứ. Quá trình thu thập chứng cứ từ các nguồn khác nhau, kể các khám xét.

Cô trò cùng nhau xin lỗi sau vụ cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp

Ngày 23/3, ông Phạm Khương Duy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sáng nay, Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường) đã làm việc với phụ huynh học sinh liên quan đến sự việc cô giáo cắt tóc nữ sinh trong lớp gây xôn xao dư luận.

Cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp gây xôn xao dư luận

Theo ông Duy, tại buổi làm việc cô trò đều nhận ra lỗi sai, cùng xin lỗi nhau trước lớp, gia đình học sinh cũng đã bỏ qua cho cô giáo. Hiện tại, tâm lý cô trò đều ổn định, quay trở lại dạy và học bình thường. Cô giáo cũng nhận thức được hành vi nóng nảy bột phát chưa đúng với ứng xử văn hóa của giáo viên. Sở cũng đang làm báo cáo cụ thể với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, sự việc xuất phát từ chuyện học sinh này vẫn còn để tóc nhuộm nên cô giáo cắt tóc học sinh chứ không phải vì thù oán cá nhân.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường, xuất phát từ việc nóng vội, cô giáo đã xử lý chưa phù hợp với môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Về mặt nghiệp vụ, hành vi của cô giáo trên cũng chưa phù hợp.

