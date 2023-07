Tin tức 24h qua: Gia đình 3 cựu công an bắn chết dê của dân đã bồi thường

Gia đình 3 cựu công an bắn chết dê của dân đã bồi thường

Liên quan đến vụ việc 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa bắn dê của người dân ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), sáng 1/7, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết đại diện của gia đình 3 cựu công an đã bồi thường thiệt hại số tiền 20 triệu đồng cho gia đình ông X..

Trước đó, trưa ngày 26/6, 3 cán bộ công an gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (xã An Phú) bắn chim.

Tới khu vực này, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân, cho vào cốp xe ôtô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng (xã An Phú), cả 3 bị người dân phát hiện và chặn lại.

Con dê bị 3 cựu công an bắn chết

Ngay lập tức, vào cuộc điều tra, ngày 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân (CAND) đối với 3 người này. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản"; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 cựu cán bộ công an kể trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định.

Bố chồng cùng con dâu đi đánh ghen

Đêm 30/6 và sáng 1/7, cộng đồng mạng xã hội xôn xao các clip, hình ảnh nhóm người chặn xe ô tô, nghi đi đánh ghen.

Clip cho thấy, khoảng 21 giờ đêm 29/6, chiếc xe hiệu Honda Civic dừng lại trên quốc lộ 1A, sát dải dải phân cách cứng. Nhóm người có trẻ em yêu cầu những người trong xe dừng lại và ra khỏi xe.

Tuy nhiên, những người trong xe không mở cửa rồi cho xe chuyển bánh. Một người phụ nữ chặn đầu xe và đưa điện thoại ra quay, nhưng xe vẫn chạy và đẩy người phụ nữ lên nắp capo.

Bố chồng cùng con dâu chặn xe ô tô đánh ghen bị ủi lên nắp capo

Một số người can ngăn và kéo tay yêu cầu người phụ nữ trên capo xuống khỏi xe. Chiếc xe chạy tiếp, người phụ nữ và một người đàn ông tiếp tục yêu cầu tài xế dừng lại nhưng xe tiếp tục tiến tới. Một người đàn ông đã nhiều tuổi tiếp tục chặn đầu nhưng xe không dừng lại, buộc người này phải nhảy lên nắp capo.

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt can ngăn, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và giải quyết vụ việc.

Sáng 1/7, lãnh đạo UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Diễn Kỷ, nhưng ô tô đã chạy xe đến địa bàn xã Diễn Yên. Những người này không phải người dân xã Diễn Yên. Người phụ nữ nghi bị đuổi, đánh ghen đã chạy vào trụ sở UBND xã để "lánh nạn".

Được biết, người phụ nữ điều khiển chiếc xe hơi trên là chị NTN (39 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu). Người phụ nữ lên nắp capo xe hơi là NTB (32 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu), người đàn ông bị đẩy lên nắp capo là bố chồng của chị B.

Hiện cơ quan chức năng ở huyện Diễn Châu đang tiếp tục làm rõ hành vi những người liên quan.

Sau vụ sạt lở vùi lấp nhiều người, Đà Lạt yêu cầu cán bộ, công chức liên quan không rời khỏi địa phương

Ngày 1/7, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản phối hợp, xử lý vụ sạt lở taluy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, khiến hai người tử vong, năm người bị thương vào rạng sáng 29/6.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được năm người khỏi đống đất đá

Theo đó, UBND TP Đà Lạt yêu cầu các cán bộ, viên chức, công chức… ở Đà Lạt có liên quan vụ sạt lở không được rời khỏi thành phố.

Các cán bộ, công chức phải nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra cho đến khi kết thúc điều tra các nội dung liên quan sạt lở.

Người đứng đầu các đơn vị, như Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố, UBND phường 10… quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Trước đó, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

5 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk là ai?

Sáng 1/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 5 đối tượng gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Nay Yên (SN 1970, trú tại buôn Ea Klock, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Y Jũ Niê (SN 1968, trú tại buông Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), Nay Tam (SN 1974, trú tại buôn Adrơng Điết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và Nay Dương (SN 1968, trú tại buôn Ea Klock, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) về tội: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự.

5 đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, việc truy nã 5 bị can căn cứ từ Quyết định khởi tố bị can số 96/QĐ-ANĐT ngày 28/6/2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xác minh, xác định các bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk theo địa chỉ: 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 0694389133.

