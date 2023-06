Tin tức 24h qua: 4 người đã tử vong trong vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai

4 người đã tử vong trong vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai

Chiều 16/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết dù được các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng thêm một bệnh nhi bị bỏng nặng trong vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai đã tử vong vào sáng 16/6. Bệnh nhi là em N.A. (13 tuổi), ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 3/6, bệnh nhi này được chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc, chi mát, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo, bỏng toàn thân độ 3.

Vụ phóng hỏa được cho là do ghen tuông khiến 7 người bị bỏng nặng và đến nay 4 người đã tử vong.​​​​​​

Bệnh nhi A. được chẩn đoán bỏng xăng, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, hút bụi than đường hô hấp. Nhưng sau 13 ngày điều trị, bệnh nhi A. đã không qua khỏi.

Như vậy, đến nay trong tổng số 7 người bị bỏng do vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai đã có 4 người chết, một trẻ không còn cứu chữa được nên người nhà xin đưa về, hai người còn lại tiếp tục điều trị.

Trước đó, vụ ghen tuông và dùng xăng để giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra tại xã Phước Bình, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vào sáng 3/6. Theo đó, một thanh niên đã mang can xăng tưới vào nhóm người ở trong một phòng trọ. Sau đó, người này dùng xăng tưới và tự đốt mình.

Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 (có sáu người gồm hai nữ, bốn nam) và phòng trọ số 10 (có một người là Nguyễn Trí Hiếu, quê TP Cần Thơ).

Một phụ nữ rơi từ tầng mái, kẹt giữa khe tường 35cm

Khoảng 8 giờ 30 ngày 16/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 10 (TP.HCM) nhận được tin báo của người dân có một trường hợp gặp sự cố tại nhà số 105 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10.

Theo đó, nạn nhân là chị NTTH (32 tuổi, ngụ quận 10) bị rơi từ tầng mái của căn nhà số 107 và bị kẹt tại khe hở rộng khoảng 35cm giữa hai nhà số 105 và 107 đường Ngô Quyền.

Cô gái rơi mắc kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: CA

Nạn nhân mắc kẹt ở hai căn nhà có độ cao lớn (một căn có bốn tầng lầu), nhưng may mắn chỉ bị xây xát.

Lực lượng chuyên nghiệp đã trao đổi, động viên để cô gái bình tĩnh và triển khai đội hình banh cắt thuỷ lực và cứu nạn, cứu hộ bằng dây để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ ở tầng ba phía sau nhà số 107.

Sau ít phút, chị H đã được cảnh sát giải cứu thoát ra an toàn và được đưa vào Trung tâm y tế phường 6 để kiểm tra sức khỏe.

Nhóm cần thủ câu được cá trắm khủng hơn 40kg

Ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có người câu được con cá trắm đen nặng 41kg ở đập Khe Là.

Con cá trắm đen nặng 41kg được nhóm thợ câu của anh Hoà câu được

Theo ông Dũng, người câu được con cá to này là nhóm thợ câu của anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Trước đây cũng có người câu được con cá khoảng hơn 20kg nhưng con 41kg này là con cá to nhất từ trước tới nay ở đập này.

Chủ tịch xã Phú Sơn cho hay, đập Khe Là rộng 54ha, điểm sâu nhất hơn 20m, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa. Khu vực này đang được một hộ dân thầu để nuôi cá lồng và mở dịch vụ câu cá.

Anh Lê Khánh Hòa cho biết nhóm thợ câu của anh câu được con cá trắm đen “khủng” này vào tối 15/6. Con cá nặng 41kg, là dòng cá tự nhiên lớn nhất ở Việt Nam mà nhóm anh câu được từ trước đến nay.

Theo anh Hòa, trước khi câu được con cá trắm đen to, nhóm của anh đã cắm cần câu khoảng 8 ngày tại đập này.

Khi biết tin nhóm anh câu được cá trắm đen to, nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng anh Hòa không bán.

Xe máy phát nổ gây cháy dữ dội tại cây xăng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng nay (16/6) tại một cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định) . Thời điểm này, tại cây xăng ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm tiếng nổ lớn.

Lãnh đạo Petrolimex Bình Định cho hay, nguyên nhân theo báo cáo sơ bộ ban đầu, tại thời điểm trên nhân viên có nghe một tiếng nổ phát ra từ chiếc xe máy của khách hàng đến đổ xăng, sau đó ngọn lửa bùng phát.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy.

Cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn bốc cháy dữ dội trong sáng 16/6. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định cho hay, đơn vị đã huy động nhiều phương tiện cùng 110 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8 giờ 50 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song tại hiện trường một chiếc xe máy và 3 cột bơm xăng bị hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến nhiều người đi đường và người dân khu vực hoảng hốt. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

