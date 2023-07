Xôn xao clip con dâu, bố chồng chặn xe "đánh ghen" bị đẩy lên nắp capo

Đêm 30-6 và sáng 1-7, cộng đồng mạng xã hội xôn xao các clip, hình ảnh nhóm người nghi đi đánh ghen chặn chiếc xe hơi rồi hai người lên nắp capo.

Người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe hơi trên quốc lộ 1A và chiếc xe di chuyển.

Clip cho thấy, khoảng 21 giờ đêm 29-6, xe hiệu Honda Civic dừng lại trên quốc lộ 1A, sát dải dải phân cách cứng. Nhóm người có trẻ em yêu cầu những người trong xe dừng lại và ra khỏi xe.

Tuy nhiên, những người trong xe không mở cửa rồi cho xe chuyển bánh. Một người phụ nữ chặn đầu xe và đưa điện thoại ra quay, nhưng xe vẫn chạy đẩy người phụ nữ lên nắp capo và vẫn chạy đi.

Tiếng một phụ nữ quay video nói: “Đánh ghen mọi người ơi. Đập ô tô rồi. Ông chồng xuống xe rồi, chỉ có con bồ đang trên xe thôi…”.

Chiếc xe hơi đi qua đoạn đường có tín hiệu đèn đỏ.

Một số người can ngăn và kéo tay yêu cầu người phụ nữ trên capo xuống khỏi xe. Chiếc xe chạy tiếp, người phụ nữ và người đàn ông tiếp tục yêu cầu tài xế dừng lại nhưng xe tiếp tục tiến tới. Một người đàn ông đã nhiều tuổi tiếp tục chặn đầu nhưng xe không dừng lại, buộc người này phải nhảy lên nắp capo.

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ, người người dân ra quốc lộ xem gây ách tắc giao thông tại vị trí chiếc xe bị nhóm người chặn lại.

Chiếc xe phóng đi trong khi người đàn ông nằm úp trên nắp capo. Chiếc xe chạy từ quốc lộ 1A rẽ vào khu vực đường chợ Sy rồi dừng lại trong đường làng. Nhiều người dân đuổi theo chiếc xe này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để can ngăn, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và giải quyết vụ việc.

Chiếc xe hơi di chuyển khi người đàn ông đang nằm úp trên capo.

Sáng 1-7, lãnh đạo UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Diễn Kỷ, nhưng ô tô đã chạy xe đến địa bàn xã Diễn Yên. Những người này không phải người dân xã Diễn Yên. Người phụ nữ nghi bị đuổi, đánh ghen đã chạy vào trụ sở UBND xã để "lánh nạn".

Được biết, người phụ nữ điều khiển chiếc xe hơi trên là chị NTN (39 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu). Người phụ nữ lên nắp capo xe hơi là NTB (32 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu), người đàn ông bị đẩy lên nắp capo là bố chồng của chị B.

Hiện cơ quan chức năng ở huyện Diễn Châu đang tiếp tục làm rõ hành vi những người liên quan.

Nguồn: https://plo.vn/xon-xao-clip-con-dau-bo-chong-chan-xe-danh-ghen-bi-day-len-nap-capo-post740388.ht...Nguồn: https://plo.vn/xon-xao-clip-con-dau-bo-chong-chan-xe-danh-ghen-bi-day-len-nap-capo-post740388.html