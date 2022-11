Tin tức 24h qua: Công an điều tra nghi vấn đường dây đẻ thuê trong chung cư ở Hà Nội

Công an điều tra nghi vấn đường dây đẻ thuê trong chung cư ở Hà Nội

Tối 29/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh, video về việc nhiều cán bộ y tế phối hợp cùng lực lượng liên quan đưa nhiều trẻ sơ sinh từ một tòa chung cư ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nhiều thông tin chia sẻ cho rằng lực lượng công an bắt đường dây buôn trẻ sơ sinh, có người lại cho rằng công an bắt đường dây đẻ thuê.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết sau khi có thông tin về việc nhiều trẻ sơ sinh ở chung, thấy bất bình thường nên tổ chức kiểm tra và mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết sự việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin.

Để dàn sao Dortmund chụp ảnh trên đường tàu, quán cà phê ở Hà Nội bị cấm bán hàng

Liên quan đến hình ảnh nhiều cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund (Đức) ngồi "cà phê đường tàu" đang lan truyền trên mạng xã hội, ngày 30/11, đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cho biết, lực lượng chức năng đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm và giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Theo đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, sau khi nắm bắt được thông tin chính quyền phường đã có mặt tại hiện trường. Theo đó, quán cà phê được chia sẻ trên mạng là quán cà phê Toa ở đường Điện Biên Phủ (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhóm cầu thủ chụp ảnh ở quán “cà phê đường tàu”

Lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chính quyền phường đã xử lý và cấm chủ cơ sở cà phê này bán hàng. Trong thời gian tới, phường sẽ ra quyết định xử phạt quán cà phê này.

Theo Lãnh đạo UBND phường Cửa Nam, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở thông tin, do bên truyền thông CLB Dortmund muốn lấy hình ảnh lưu niệm nên đã ngồi chụp ảnh. Những cầu thủ này chỉ ngồi đó chụp ảnh chứ không dùng cà phê ở ngoài đường tàu.

Vỡ cống chống ngập ở TP.HCM, hàng loạt ô tô ngâm nước

Đến trưa 30/11, khu vực đường số 30, phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TPHCM) vẫn đang ngập sâu. Nhiều ô tô chết máy do bị ngâm nước đến trưa nay vẫn chưa được chuyển đi.

Người dân khu vực này cho biết khoảng 21h đêm qua, nước bất ngờ trào mạnh từ cống gần rạch Gò Dưa, sau khoảng 30 phút cả đoạn đường mênh mông nước. Nước nhanh chóng tràn vào một số hộ dân trũng thấp, cư dân chung cư 4S Linh Đông nháo nhào đưa xe từ tầng hầm lên phía trên tránh nước có khả năng tràn vào.

Trong đêm qua đã có 7 ô tô đỗ trên đường số 30 bị chết máy. Trong sáng nay đã có 4 chiếc được cứu hộ đưa đi.

Một số ô tô bị ngập nước từ đêm qua đến gần trưa nay vẫn chưa được di chuyển khỏi vùng ngập.

Theo lãnh đạo phường Linh Đông (TP Thủ Đức), nguyên nhân ngập nước do trong quá trình lắp đặt cống hộp chống ngập, lượng nước triều dâng lên quá cao so với dự kiến khiến cống bị vỡ, nước từ cống tràn lên đường.

Thông tin mới vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa ăn trưa ở trường

Ngày 30/11, ông Trần Văn Thơm – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – xác nhận các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé T.H.A (5 tuổi), học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, nơi xảy ra sự việc

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, bé A. được giáo viên nhà trường đưa đến cấp cứu tại trung tâm vào khoảng 12 giờ trưa 29/11. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy bé đã tử vong từ trước đó.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết hiện cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé A. Qua khám nghiệm bước đầu, khả năng bé A. ngộ độc thức ăn đã được loại trừ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/11, sau khi ăn cơm ở trường, cháu T.H.A được các cô giáo cho đi ngủ như mọi ngày. Sau đó, cô giáo đi kiểm tra thì thấy các cháu khác đã ngủ nhưng cháu A. không ngủ và có dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, cháu A. được các cô giáo đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình.

Liên quan vụ Việt Á, bắt một trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/11, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm Kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 30/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định nêu trên và thực hiện Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

