Tin tức 24h qua: Cô gái 16 tuổi bị “hotgirl” đánh ghen rồi phát lên mạng

Công an TP Hà Nội: Xử lý vụ bắn trộm dê không có vùng cấm

Con dê của người dân bị bắn chết

Chiều 30/6, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã chia sẻ về vụ việc 3 cựu công an bắn chết dê của người dân ở xã An Phú (huyện Mỹ Đức).

“Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử”, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nói và cho rằng “hành động này là không thể chấp nhận được”.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt của lực lượng Công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm.

Theo nội dung vụ án, trưa 26/6, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) đi ô tô con, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Cả nhóm sau đó bị người dân phát hiện và chặn lại.

Chiều 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 3 cán bộ công an trên về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Thông tin chính thức về buổi biểu diễn của BlackPink tại Việt Nam

Nhóm nhạc BlackPink

Chiều 30/6, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được giấy xin phép biểu diễn tại Hà Nội của ban nhạc Hàn Quốc BlackPink.

Sau khi kiểm tra, các thủ tục hành chính để cấp phép biểu diễn đều đầy đủ, hợp lệ. Nội dung các bài hát được phổ biến rộng rãi và không vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật. Đơn vị cũng cam kết các điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn.

Sở Văn hoá Thể thao cũng đã có văn bản xin ý kiến TP Hà Nội chỉ đạo các ngành liên quan như y tế, công an và cũng đã gửi văn bản đến quận Nam Từ Liêm và Công an TP xin hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho sự kiện.

Trước đó, ngày 26/6, poster “Born Pink world tour Hanoi” được đăng lên trang web và các nền tảng mạng của nhóm nhạc BlackPink.

Sự kiện sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội vào 2 đêm 29 và 30/7 tới. Vé được mở bán vào ngày 7/7/2023. BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.

Điều tra về đồng tiền ảo “có giá 7 tỉ đồng”

Sự kiện tiền ảo Pi diễn ra tại Bắc Ninh

Tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, khi được hỏi về đồng tiền ảo 1 Pi đổi được 7 tỉ đồng trong sự kiện diễn ra tại Bắc Ninh với 1.500 người tham dự, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, Bộ Công an hiện đang điều tra về đồng tiền này.

Ông nhấn mạnh rằng, đây là một vấn đề rất quan trọng đối với các hoạt động tài chính trên không gian mạng, và hiện nay chúng vẫn chưa được quản lý đầy đủ.

Cục An ninh mạng đã phối hợp với công an các địa phương để điều tra về đồng tiền ảo Pi, bởi hoạt động kinh doanh liên quan đến nó có mức lợi nhuận cực kỳ cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro, như các hoạt động lôi kéo và đa cấp.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các hoạt động liên quan đồng tiền ảo này.

Trước đó, ngày 25/6, tại tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra một buổi offline về đồng tiền ảo Pi với hơn 1.500 người tham gia. Tại đây có tuyên bố rằng 1 đồng Pi có giá trị tương đương 7 tỷ đồng, tương đương 314.159 USD.

Cô gái 16 tuổi bị “hotgirl” đánh ghen rồi phát lên mạng

Cô gái bị đánh ghen hai lần (Ảnh cắt từ clip)

Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang vào cuộc điều tra, xử lý vụ một cô gái bị đánh đập, cắt tóc nghi do ghen tuông.

Theo trình bày của P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp), cuối năm 2022, qua mối quan hệ xã hội, N. tiếp cận với ông L.V.Đ (30 tuổi, chủ quán karaoke và quán ăn trên địa bàn TP.Thuận An). Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với ông Đ. nên Đ.T.H (26 tuổi, vợ ông Đ) đã hành hung cô gái 16 tuổi này.

Theo điều tra ban đầu từ công an, đêm 24/6, Đ.T.H nhắn tin đề nghị N. đến quán ăn ở phường Bình Hòa (TP.Thuận An) để nói chuyện. Thấy N. xuất hiện., bà H. bố trí người quay phim để đánh N. Bị đánh trọng thương ở đầu, máu ra nhiều, N. được người dân đưa đi bệnh viện thăm khám. Sau đó N. về phòng trọ.

Sáng 25/6, H. tiếp tục nhắn tin cho cho N. với nội dung đề nghị đến nhà riêng tại khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An. Khi N. đến nơi, H. tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N. để quay video đăng lên mạng xã hội.

