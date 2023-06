Hà Nội thông tin về buổi biểu diễn của BlackPink tại Mỹ Đình

Chiều 30/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023.

Nhóm nhạc BlackPink

Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho biết, sáng 27/6 Sở nhận được giấy xin phép diễn của ban nhạc Hàn Quốc BlackPink biểu diễn tại Hà Nội. Đây là ban nhạc K-Pop nổi tiếng, đã lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Theo bà Hoa, sắp tới, Hà Nội cũng là một địa điểm lưu diễn của nhóm này với hai đêm diễn ngoài trời ở sân vận động Mỹ Đình. Sau khi kiểm tra, các thủ tục hành chính để cấp phép biểu diễn đều đầy đủ, hợp lệ. Nội dung các bài hát được phổ biến rộng rãi và không vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật. Đơn vị cũng cam kết các điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn.

Bà Hoa cho biết thêm, Sở cũng đã có văn bản xin ý kiến TP Hà Nội chỉ đạo các ngành liên quan như y tế, công an. Trong thời gian xin ý kiến lãnh đạo TP, Sở đã ký văn bản gửi đến quận Nam Từ Liêm và công an TP xin hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho sự kiện.

Trước đó, ngày 26/6, poster 'Born Pink world tour Hanoi' được đăng lên trang web và các nền tảng mạng của BlackPink.

Sự kiện sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội vào 2 đêm 29 và 30/7 tới. Vé được mở bán vào ngày 7/7/2023. Ngay sau đó, thông tin này gây xôn xao mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-Pop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

