Tin tức 24h qua: Chuyên gia phân tích về dấu chân nghi là hổ ở Sơn La

Chuyên gia phân tích về dấu chân nghi là hổ ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc người dân báo cáo nhìn thấy 2 cá thể nghi là hổ, ngày 12/6, ông Vì Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, Sơn La) cho hay, đơn vị đã nhận được kết quả xác minh ban đầu của các chuyên gia.

Hình ảnh so sánh dấu chân ở hiện trường và dấu chân hổ

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của người dân, các cơ quan chức năng đã giao cho chính quyền xã Chiềng Hắc và Hạt Kiểm Lâm huyện Mộc Châu đến địa điểm có dấu vết chân nghi là hổ mà người dân phát hiện để thực hiện đo kích thước, nhận dạng và chụp ảnh, gửi tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Qua nhận định ban đầu của các nhà chuyên môn thuộc Bộ môn Động vật rừng, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp (GS.TS. Vũ Tiến Thịnh; TS. Nguyễn Đắc Mạnh; Ths. Đỗ Quang Huy), dấu chân phát hiện được có 4 ngón chạm đất, có dấu vuốt ở phía trước ngón được nghi là của thú họ chó, không phải hổ.

Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc cho biết thêm, để đảm bảo an toàn, địa phương và lực lượng chức năng vẫn khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này, đồng thời đề cao cảnh giác và có phương án tự bảo vệ tốt nhất. Nếu có phát hiện lạ cần kịp thời báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước đó, sáng 9/6, chính quyền xã Chiềng Hắc nhận được thông báo của người dân về việc phát hiện 2 cá thể nghi là hổ.

Người dân cho biết, khi đi làm rẫy thì thấy 2 cá thể giống với hổ. Họ sợ quá, bỏ chạy sau đó về báo chính quyền.

Đã bắt giữ 26 đối tượng trong vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

Trưa 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 11h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 26 đối tượng trong vụ tấn công vào UBND xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm một số công an xã, cán bộ xã, người dân tử vong và bị thương... Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin.

Một đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Văn Thành).

Ngay trong buổi chiều, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 CBCS Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Công an truy tìm 3 luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người là luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gồm: Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM); Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Công an Long An cho biết là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi Giấy triệu tập nhiều lần 3 người này nhưng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Luật sư Đặng Đình Mạnh tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: HD

Qua công tác xác minh, Công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận hiện các đối tượng không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm các những người nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Ba người này là luật sư từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Bị điện phóng bỏng nặng khi đang cắt trộm dây cáp

Ngày 12/6, tại cột điện của đường dây 22kV-482 E7.7 thuộc địa phận thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hiện tượng “nhảy” thiết bị bảo vệ. Đến 6h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện có người bị bỏng nên thông báo đến Điện lực Việt Yên và Công an xã Quang Châu.

Cơ quan Công an và Điện lực Việt Yên phối hợp xác minh vị trí đối tượng trèo lên cột điện

Lực lượng công an và cán bộ điện lực có mặt tại hiện trường xác định có đối tượng trèo lên cột thực hiện hành vi cắt cáp điện. Trong quá trình thực hiện đã bị phóng điện rơi xuống phía dưới.

Đối tượng được làm rõ là Lò Văn Phương (SN 1999) ở xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Phương là lao động tự do, không nghề nghiệp.

Khi được phát hiện, Lò Văn Phương bị bỏng nặng phần đầu, mặt, bụng… và tự di chuyển cách vị trí bị phóng điện về lán xây tạm của người dân khoảng 450m.

Công an xã Quang Châu và Điện lực Việt Yên đã đưa đối tượng đi cấp cứu tại bệnh viện.

