Tin tức 24h qua: Sở Nông nghiệp lên tiếng về vụ giới thiệu người “cầu mưa” cho TP.HCM

Sở Nông nghiệp lên tiếng về vụ giới thiệu người “cầu mưa” cho TP.HCM

TP.HCM và khu vực Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, dự báo mùa mưa sẽ bắt đầu vào khoảng 1 tháng nữa. (Ảnh minh họa: Duy Anh)

Liên quan đến vụ việc Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) gửi văn bản đến Chi cục Thủy lợi TP.HCM để “giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng", sáng 15/4, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM xác nhận: Chi cục Thủy lợi (đơn vị thuộc sở) có nhận được văn bản này.

“Do thông tin không có căn cứ khoa học nên Chi cục Thủy lợi không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản”- lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho hay.

Bắt giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Duy Hưng

Tối 15/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

(1) Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”;

(2) Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Đưa hối lộ”;

(3) Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”;

(4) Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và (5) Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”;

(6) Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

CEO Apple Tim Cook đến Việt Nam, đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm

Tim Cook vui vẻ chào mọi người. Ảnh: Giang Huy

CEO Apple Tim Cook bắt đầu hoạt động chính thức đầu tiên của ông trong chuyến đi tới Việt Nam ngày 15/4.

Tim Cook cho biết, mục đích trong chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam là gặp gỡ lập trình viên, nhà sáng tạo nội dung và tham quan trường học.

Vào lúc 11h15, CEO Apple mặc áo phông khá giản dị, vui vẻ đi dạo từ Bưu điện Hà Nội trên đường Đinh Tiên Hoàng với 7 người, không có nhiều nhân viên an ninh đi cùng. Nhiều người đi đường tỏ vẻ tò mò và ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của CEO Apple.

Cũng trong sáng 15/4, Apple cho hay, Tim Cook đã tới Hà Nội và sẽ tăng cường cam kết với Việt Nam, nâng các khoản chi cho nhà cung cấp, cùng với tiến triển mới trong sáng kiến hỗ trợ nước sạch cho trường học địa phương.

Sập mái kính nhà cao tầng ở Hà Nội, 4 người thương vong

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Ngày 15/4, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 10h15 cùng ngày, một nhóm công nhân trèo lên mái công trình nhiều tầng trong ngõ Tức Mạc (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) để sửa chữa mái kính tại khu vực giếng trời.

Lúc này, phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân bị rơi xuống dưới. Sự cố khiến 2 công nhân tử vong là anh N.V.T. (23 tuổi, ở Hà Nội), H.V.B. (32 tuổi, ở Kiên Giang) và 2 công nhân khác bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe dần ổn định.

Đây là công trình đang được nhóm công nhân tu sửa chứ không phải công trình đang xây dựng.

Đi cà phê “săn mây”, 2 cô gái gặp nạn rơi xuống vực

Hai cô gái gặp nạn khi đi "săn mây". Ảnh: TN

Ngày 15/4, lãnh đạo xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 cô gái thương vong.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 14/4, chị T.T.Đ. (18 tuổi) chạy xe máy chở theo chị T.T.N.L. (18 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đến khu vực xã Tam Dân, huyện Phú Ninh để "săn mây".

Khi đến địa phận thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, xe máy đang ôm cua xuống dốc thì mất thắng, lao thẳng xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến cả hai bị thương nặng, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Đ không qua khỏi.

Gần đây, quán cà phê Lang thang Chill là điểm đến săn mây, check-in của giới trẻ trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Nhiều hình ảnh, clip về quán cà phê này ‘viral’ trên các trang mạng xã hội.

Một lãnh đạo UBND xã Tam Lãnh cho hay, đã yêu cầu tháo dỡ quán cà phê này do không đảm bảo an toàn.

