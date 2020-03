Tin tức 24h qua: 14/16 ca nhiễm Covid-19 mới là nhân viên Công ty Trường Sinh

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 21:09 PM (GMT+7)

14/16 ca nhiễm Covid-19 mới là nhân viên Công ty Trường Sinh; Thêm 30 người khỏi bệnh Covid-19 tại Việt Nam… là những tin nóng 24h qua.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 21:22 30/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc30/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

14/16 ca nhiễm Covid-19 mới là nhân viên Công ty Trường Sinh

Tính đến 18h ngày 30/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 203 người. Trong số 16 ca nhiễm công bố hôm nay có tới 14 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh – Đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai.

Phun khử trùng tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngoài ra, theo Bộ Y tế, do sai sót trong khâu thu thập và cập nhật thông tin, nên trong bản Thông tin báo chí phát hành lúc 18h30 ngày 29/3, Bộ đã để trùng lặp trường hợp BN184 với trường hợp BN173 đã công bố trước đó. Nay Bộ Y tế thay 1 ca bệnh mới vào vị trí BN184 ca bệnh dưới đây.

Theo đó, 14 ca bệnh thuộc Công ty TNHH Trường Sinh gồm:

CA BỆNH 184 (BN184): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi;

CA BỆNH 189 (BN189): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi;

CA BỆNH 190 (BN190): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971;

CA BỆNH 191 (BN191): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984;

CA BỆNH 192 (BN192): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997;

CA BỆNH 193 (BN193): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1999;

CA BỆNH 194 (BN194): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1978.

CA BỆNH 195 (BN195): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi;

CA BỆNH 196 (BN196): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi;

CA BỆNH 198 (BN198): Bệnh nhân nữ, 53 tuổi;

CA BỆNH 199 (BN199): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi;

CA BỆNH 200 (BN200): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi;

CA BỆNH 201 (BN201): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi;

CA BỆNH 202 (BN202): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi;

2 ca không phải là người của Công ty TNHH Trường Sinh gồm:

CA BỆNH 197 (BN197): Bệnh nhân nam, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

CA BỆNH 203 (BN203): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

Nạn nhân thứ 4 vụ cháy ở Hưng Yên tử vong

Ngày 30/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cho biết, dù được các bác sĩ nỗ lực điều trị, cứu chữa nhưng cháu Ngọc Anh, nạn nhân bị bỏng nặng đã tử vong vào 29/3.

Trước đó, vào 23h30 ngày 15/3, tại gia đình ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy khiến ông Mười, bà Chiến cùng con trai út Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) thiệt mạng. Cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) bị thương nặng.

Hiện trường vụ cháy

Ngày 17/3, công an bắt giữ Đào Danh Việt (SN 1961, anh trai của bà Chiến) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Bước đầu Việt khai nhận, do xảy ra mâu thuẫn nên đã rủ Hà mua xăng phóng hỏa đốt nhà em gái.

Ngày 18/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Doanh Việt và Lò Văn Hà để làm rõ hành vi "Giết người".

Thêm 30 người khỏi bệnh Covid-19 trong ngày 30/3

Chiều 30/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh tại TP.HCM.

3 bệnh nhân (BN) khỏi bệnh gồm: BN53, BN75 và BN89 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra viện sáng 30/3.

Sáng cùng ngày, 27 bệnh nhân khác điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Đông Anh (Hà Nội) cũng được Bộ Y tế cho biết đã khỏi bệnh. 27 bệnh nhân này gồm: BN17, BN22, BN24, BN27, BN39, BN46, BN47, BN51, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN62, BN69, BN70, BN71, BN77, BN85, BN88, BN93, BN110, BN112, BN113, BN130, BN140, BN187.

Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã có 55 trường hợp khỏi bệnh.

Nhiều người ra đường không đeo khẩu trang bị phạt

Sáng 30/3, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong quá trình tuần tra, nhắc nhở người dân đi thể dục sớm đeo khẩu trang đã xử lý 4 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường.

Theo đó, tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, tổ công tác đã phát 4 trường hợp không đeo khẩu trang điều khiển xe máy trên đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã mời 4 người này về Công an phường Hàng Trống làm việc.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong quá trình tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã mời Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tới ra quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn đồng/1 trường hợp.

Sáng cùng ngày, tại Đà Nẵng, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, tại phường Hòa Cường Nam thuộc quận này, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo đó, một chủ quán cà phê và một khách bị phạt mỗi người 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang.

Lật thuyền, 3 người chết trên hồ thủy điện

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền tại hồ thuỷ điện An Khê – Ka Nak khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29/3 anh Mai Văn Tin (21 tuổi), Trần Cao Cường (25 tuổi) và Đặng Phú Lộc (30 tuổi, cùng trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chèo thuyền ra lòng hồ chứa nước thuỷ điện An Khê – Ka Nak (thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai tìm kiếm các nạn nhân

Khi ra xa bờ, không may thuyền bị lật khiến cả 3 rơi xuống nước, mất tích.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy, đưa lên bờ.

Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh Covid-19 ngoài cộng đồng từ chiều 30/3

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị chuẩn bị sẵn sàng thành lập 10 tổ công tác có sự tham gia của Công an TP và Bộ tư lệnh Thủ đô để tổ chức lấy mẫu test nhanh tại một số các quận, huyện, các khu tập trung đông người.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị chuẩn bị sẵn sàng thành lập 10 tổ công tác xét nghiệm nhanh Covid-19 ngoài cộng đồng.

Trước mắt, chiều 30/3 sẽ triển khai ngay tại các phường xung quanh Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết đã nhờ một nhóm chuyên gia người Việt ở Seoul, Hàn Quốc, và ở New York, Mỹ đã thiết kế trong chiều nay sẽ cung cấp cho Hà Nội 10 trạm là theo tiêu chuẩn của y tế thế giới WHO.

Mỗi trạm này diện tích là 3x3m, có điện, Wifi để làm việc được 24/24. Trước mắt Hà Nội sẽ thuê 10 trạm với giá từ 6-7 triệu đồng/tháng để ở các phường để phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-14-16-ca-nhiem-covid-19-moi-la-nhan-vien-cong...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-14-16-ca-nhiem-covid-19-moi-la-nhan-vien-cong-ty-truong-sinh-1073984.html