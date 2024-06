Tin mới vụ nam sinh lớp 12 bị bố đánh tử vong trước kỳ thi tốt nghiệp

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, hơn 1 tuần trước tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc đau lòng khi nam sinh T.Đ.P.S (SN 2006, học lớp 12H) gặp nạn nguy kịch sau khi đi chơi tối về. Mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên nam sinh đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa nhanh chóng có mặt tại gia đình nam sinh để xác minh, nắm tình hình; đồng thời thông báo cho Công an huyện Ninh Giang và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương cùng cơ quan chức năng về thụ lý giải quyết.

Liên quan đến sự việc nói trên, mới đây cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Đình Khải (SN 1983, trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Đáng chú ý, bị can Khải chính là bố đẻ của em S.

Nam sinh được đưa đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu vào 0h11 rạng sáng ngày 6/6. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 5/6, sau khi ăn cơm tối xong, em T.Đ.P.S cùng một số anh em họ hàng đi chơi. Thấy con trai về muộn, ông Trần Đình Khải gọi điện thoại giục bảo S. về.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nam sinh về đến cổng nhà, bất ngờ bị bố cầm gậy gỗ vụt vào chân, tay và được người thân can ngăn. Sau khi thấy S. đi vào sân, ông Khải tiếp tục cầm gậy vụt trúng vào gáy khiến con trai gục xuống.

Lúc này, em S. được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Thấy tim con trai có nhịp đập trở lại và có mạch, gia đình đã xin chuyển con lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Do vết thương nặng, đến trưa ngày 6/6, em S. được bệnh viện đưa về quê và qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng 7/6.

Hội chữ thập đỏ địa phương và lãnh đạo xã Vĩnh Hòa đến thắp hương, chia buồn gia đình nam sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo chính quyền xã Vĩnh Hòa, cháu T.Đ.P.S là con lớn trong gia đình và có em gái vừa học xong lớp 8 Trường THCS Vĩnh Hòa. Bố mẹ nam sinh làm công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Ninh Giang. Hiện tại cháu S. đang học lớp 12H và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Trong cuộc sống hàng ngày, nam sinh được đánh giá ngoan ngoãn, tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn ở địa phương, trường, lớp. Cháu S. đang là Phân đoàn trưởng Đội 12 thuộc Chi đoàn thôn Vĩnh Xuyên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

