Tìm thấy thi thể nghi là tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại Km24, thuộc địa bàn xã La Lay (trước đây là xã Tà Long), gần khu vực đập thủy điện trên sông Đakrông và cách xa vị trí gặp nạn nhiều km. Lực lượng tìm kiếm đang phối hợp Công an xã La Lay đưa thi thể vào bờ, đồng thời hỗ trợ gia đình nhận diện để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Hiện trường phát hiện thi thể nghi là thi thể tài xế xe tải.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 17/11/2025, xe đầu kéo BKS 75H-00713 khi vượt qua ngầm tràn A Rông Trên đã bị nước lũ cuốn trôi. Tài xế kịp leo lên thành thùng xe và nhảy xuống nước tìm cách bơi vào bờ, nhưng dòng lũ quá mạnh khiến nạn nhân nhanh chóng mất tích chỉ sau khoảng 5–10 phút, trước sự chứng kiến của người dân.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất các bước xử lý theo quy định.