Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất tích nhiều ngày ở Sa Pa

Chiều 13/11, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait), người mất tích trong thời gian du lịch tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện gần khu vực tìm thấy chiếc xe máy ông sử dụng trước đó. Nhận định sơ bộ, nam du khách có thể đã tự xuống khu vực thác để vui chơi, không may trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

Nơi tìm thấy áo của nạn nhân. Ảnh: Công an Sa Pa.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud.

Qua xác minh, nam du khách đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Sáng 7/11, ông nhờ cơ sở lưu trú thuê một chiếc xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78. Khoảng 10h cùng ngày, ông điều khiển xe rời homestay và sau đó mất liên lạc với gia đình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, rà soát lịch trình di chuyển của du khách. Đến tối 12/11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy tại khu vực Ô Quý Hồ.

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, triển khai phương án tìm kiếm, huy động khoảng 250 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, ban chỉ huy và hậu cần tham gia.

Các tổ tìm kiếm được bố trí rà soát tại khu vực Sín Chải, Thác Bạc và những địa bàn lân cận để xác định tung tích nam du khách.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục liên quan, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.