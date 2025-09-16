Người đàn ông thoát chết ngoạn mục sau 2 ngày lạc trong rừng Cát Tiên

Ngày 15-9, cơ quan chức năng xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm và giải cứu thành công ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Hà trong thời điểm được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa ra khỏi rừng.

Thông tin ban đầu, chiều 13-9, ông Hà đưa 2 con nhỏ đến khu rừng thuộc Tiểu khu 503, Vườn quốc gia Cát Tiên hái măng rừng. Khi đến căn chòi nhỏ được người dân dựng sẵn, ông Hà để các con ở lại rồi một mình đi sâu vào rừng.

Trong lúc vào rừng, ông Hà bị lạc đường và mất liên lạc. Chờ quá lâu không thấy cha về, 2 con của ông Hà tìm đường ra khỏi rừng và cầu cứu.

Đến ngày 15-9, Công an xã Cát Tiên 3 cùng cơ quan chức năng tổ chức đi tìm. Sau khoảng 2 giờ băng rừng, đội cứu hộ tìm thấy ông Hà trong tình trạng đói lả, mệt mỏi.