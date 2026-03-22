Tìm ra thủ phạm ném đá vỡ kính loạt xe tải trên cao tốc qua Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21/3/2026, tại Km 619+500 tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh – Cam Lộ (hướng Bắc – Nam), đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng ném đá vào các phương tiện đang lưu thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 4 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm các xe tải và xe đầu kéo do các tài xế đến từ Đồng Tháp, Lạng Sơn, An Giang và Nghệ An điều khiển.

Nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Hậu quả, toàn bộ các xe đều bị vỡ kính chắn gió phía trước, hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ 6 đối tượng, đều là thiếu niên (sinh từ năm 2011 đến 2013), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Hiện Công an xã Bắc Trạch đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Các đối tượng ném đá làm vỡ kính xe tải.

Cùng với đó, lực lượng chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi nguy hiểm như ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.