Bắt kẻ đập kính ô tô ven đường trộm 15 triệu đồng

Ngày 1/7, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng đập kính ô tô để trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn sau 12 giờ gây án.

Theo đó, vào 4h sáng ngày 1/7, chị Hoàng Thị Thu T (sinh năm 1993, trú chung cư Sunhome, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trình báo về việc xe ô tô BKS 43C-254.xx của mình đang đậu qua đêm trên đường Vân Đồn, phường Sơn Trà thì bị kẻ gian đập kính và lấy trộm tài sản là 1 túi xách, bên trong có khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất manh động, xâm hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với Công an phường Sơn Trà tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Và chỉ sau gần 12 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây án là Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1993, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Trần Ngọc Ánh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 00h10 ngày 1/7, Ánh đi rút tiền tại cây ATM trên đường Vân Đồn thì phát hiện bên trong xe ô tô đậu đỗ gần đó có túi xách để ở ghế sau nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi thăm dò tình hình, đến khoảng 2h30 cùng ngày, Ánh điều khiển xe máy Honda SH, biển kiểm soát 43AC-043.48 đến tại địa chỉ trên, quan sát không có người qua lại nên đã nhặt cục gạch gần đó đập cửa kính ô tô và lấy túi xách rời đi.

Chiếc xe ô tô bị Ánh đập kính lấy trộm tài sản. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi trộm cắp được túi xách, Ánh lấy tất cả số tiền bên trong để tiêu xài vào việc nạp tiền game đánh bạc trên mạng internet. Được biết, Trần Ngọc Ánh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Sơn Trà tiến hành đấu tranh mở rộng, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Trần Ngọc Ánh.